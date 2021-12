Ozpetek, Gassmann, Lella Costa: "La Prosa riparte e quanta gente torna a teatro!" - BergamoNews

Bergamo. C’è tanta emozione e attesa nell’aria. Anche la prosa ritorna finalmente in scena al teatro Donizetti di Bergamo. Dopo il lungo stop imposto dalla pandemia riapre infatti la Stagione di Prosa e Altri Percorsi, oggi, martedì 14 dicembre, e in un teatro a capienza massima (con obbligo di Super Green Pass per l’accesso).

Maria Grazia Panigada, direttrice artistica della Stagione, racconta la gioia della ripartenza: “L’emozione è tantissima perché tutti noi, operatori, maestranze e le persone che lavorano negli uffici del Teatro Donizetti aspettavamo da tanto questo momento con grandissima emozione. E adesso questo momento è arrivato ed è bellissimo riaprire le porte e vedere che il pubblico c’è ed è numeroso, perché i rinnovi degli abbonamenti sono andati benissimo e ci sono tanti nuovi abbonati. Questo dice un po’ la forza del teatro, la voglia e il desiderio di ritrovarsi comunità intorno al Teatro Donizetti”.

La stagione si apre, alle 20.30, nel segno di un grande classico: il Re Lear di William Shakespeare, nell’interpretazione dei grandi Glauco Mauri e Roberto Sturno. “Riaprire un teatro con Shakespeare è dare spazio, respiro al cuore del teatro. – prosegue Maria Grazia Panigada – Glauco Mauri è un grandissimo artista, una persona meravigliosa. È bello ricominciare con lui. E anche lui e la sua compagnia, la Mauri Sturno, ripartono da noi, perché Re Lear viene riallestito, dopo la lunghissima pausa dovuta alla pandemia, proprio a Bergamo”.

Ma la nuova programmazione si presenta ricchissima e di alto livello nella sua totalità: “La stagione è pensata in maniera molto variegata. Mi sembra bello fare provare al pubblico di Bergamo poetiche, vissuti, opere e drammaturgie diverse tra loro. Abbiamo una stagione al Teatro Donizetti, Altri Percorsi sarà perlopiù al Teatro Sociale, ci sarà una sezione dedicata alla storia e dei singoli spettacoli sui grandi eventi. Avremo da Pippo Delbono a Emma Dante, da Ferzan Ozpetek alla compagnia di Luca De Filippo. Davvero una varietà di poetiche e di generi importante”.

Grande attenzione quest’anno anche alle figure femminili. Su tutte, il ritorno di Lella Costa: “In Se non posso ballare… non è la mia rivoluzione Lella è in scena da sola ma accompagnata da decine e decide di donne che lei presenterà per far vedere la forza, e la grazia, del mondo femminile all’interno della storia”.

La stagione è impreziosita dalla presenza di una regia internazionale, quella di Ferzan Ozpetek. “Lo spettacolo di Ozpetek, Mine Vaganti, è uno spettacolo corale. È la sua prima regia teatrale, quindi siamo davvero molto contenti di ospitarlo”. Lo sceneggiatore italo-turco non è l’unico regista. Fra gli altri, saranno a Bergamo Elio de Capitani, César Brie e Alessandro Gassmann.

Uno spettacolo particolare, che incuriosisce senza dubbio il pubblico, è Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte. Maria Grazia Panigada ne racconta l’essenza: “Anche qui una poetica completamente diversa. La produzione del Teatro dell’Elfo credo sarà veramente una scoperta perché l’uso di queste proiezioni, di questi video che ricreano la mente del protagonista con dei disegni che ne formano la scenografia è veramente suggestivo”.

Da non dimenticare, infine, le proposte di Altri Percorsi a partire da gennaio, delle quali la direttrice è particolarmente fiera. “Altri Percorsi è un gioiellino quest’anno. Iniziamo con Emma Dante e il suo Misericordia, uno spettacolo che consiglio davvero di vedere perché apre tante profondità sul tema della cura e della possibilità di vivere l’accompagnamento nella cura e nella gioia”. Il pubblico, ne è sicura Maria Grazia Panigada, non resterà deluso: “Tutta la stagione di Altri Percorsi è formata da gemme preziose di una collana, diverse tra loro ma ognuna con qualcosa da regalare allo spettatore”

