Negozi storici, undici nuove attività premiate da Regione Lombardia - BergamoNews

L’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi ha premiato 161 nuove attività storiche. Di queste 11 sono a Bergamo e provincia. Un numero che porta il totale delle attività riconosciute da Regione Lombardia a 2.395. Si tratta di insegne con più di quarant’anni di storia alle spalle, riconosciute dal 2004. Tra i nuovi inserimenti, figurano in particolare, 89 negozi storici, 46 locali storici e 26 botteghe artigiane storiche, alcune delle quali detengono veri e propri record in termini di longevità.

LA LEGGE REGIONALE – Nel 2019 è stata approvata una modifica al ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere’ (legge regionale 6/2010). La riforma ha incluso anche le botteghe artigiane per riconoscere formalmente la rilevanza del patrimonio delle attività storiche.

ASSESSORE GUIDESI: FESTEGGIAMO SACRIFICIO E PASSIONE – “Un giorno di festa in cui diciamo grazie a quei lombardi che, con sacrificio e passione, portano avanti, da oltre 40 anni, le loro attività che rappresentano presidi socioeconomici fondamentali per le comunità e i territori. La loro tradizione porta la Lombardia nel futuro. Il valore e l’importanza che Regione assegna a queste attività viene dimostrato con un bando specifico del valore di 4 milioni di euro che apre mercoledì 15 dicembre. Per tutte le informazioni sulla misura ‘Imprese storiche verso il futuro 2022’ consultare il sito web imprese.regione.lombardia.it”

LE 11 NUOVE ATTIVITÀ STORICHE PREMIATE IN PROVINCIA DI BERGAMO

– Alzano Lombardo, Enrico parrucchiere (1979), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana

– Bariano, Gianni Marchesi acconciature maschili (1961), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività

– Bergamo, Bonacina Carni (1962), Negozio Storico, Storica Attività

– Bergamo, La Bottega del Buongustaio (1970), Locale Storico, Storica Attività

– Bergamo, La Marianna (1954), Locale Storico, Storica Attività

– Cavernago, Il Saraceno Ristorante (1979), Locale Storico, Storica Attività

– Nembro, Alimentari Gritti dal 1953 (1953), Negozio Storico, Storica Attività

– Nembro, Enoteca Italvini (1965), Locale Storico, Storica Attività

– Songavazzo, Panificio – Alimentari Meller (1940), Locale Storico, Storica Attività

– Treviolo, Macelleria Salumeria Lorenzi (1978), Negozio Storico, Storica Attività

– Villongo, Azienda Vinicola Valcalepio dei Fratelli Falconi (1964), Negozio Storico, Storica Attività.

