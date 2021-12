Movimento Giovani Imprenditori, all’evento di Natale la consegna del riconoscimento “BraveArt” - BergamoNews

È in programma martedì 14 dicembre alle 19, l’Evento di Natale del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Bergamo, la tradizionale occasione di ritrovo tra i giovani capitani di impresa under 40, per lo scambio degli auguri per le prossime festività.

L’incontro quest’anno verrà organizzato all’Accademia Carrara, luogo rappresentativo della cultura bergamasca con la quale Confartigianato Imprese Bergamo ha stretto una collaborazione pluriennale che prevede progetti e iniziative in vista di Bergamo-Brescia Capitali della Cultura 2023.

Momento d’eccezione, durante l’evento, sarà la consegna del premio “BraveArt”, il riconoscimento che Confartigianato e il Movimento Giovani, guidato dalla presidente Alice Zamboni, dedicano a quei giovani imprenditori che, dimostrando grande coraggio e tenacia, hanno avviato le loro attività imprenditoriali nell’anno 2020/2021.

Quest’anno, saranno premiati circa 180 giovani imprenditori che hanno dimostrato, nel corso di questi tempi particolarmente difficili, la capacità e l’impegno di mettere in campo le proprie abilità, competenze e idee per avviare il proprio progetto imprenditoriale.

Per ulteriori informazioni sull’evento e per conoscere meglio le iniziative del Movimento Giovani, è possibile contattare la Segreteria Movimento Giovani Imprenditori (tel. 035.274.311; e-mail: giovani.imprenditori@artigianibg.com).

