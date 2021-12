L'Atalanta all'esame Olympiacos in Europa League, chi sono i campioni di Grecia - BergamoNews

Sarà l’Olympiacos l’avversaria dell’Atalanta nei sedicesimi di finale di Europa League.

La dea bendata ha deciso che i nerazzurri si contenderanno il passaggio del turno con la formazione greca. Un sorteggio tutto sommato favorevole per gli orobici che hanno evitato le temibilissime spagnole Betis Siviglia e Real Sociedad.

Le eliminate dalla Champions League, non essendo teste di serie, giocheranno la partita di ritorno in trasferta. Il 24 febbraio al Karaiskakis ci sarà Olympiacos-Atalanta mentre la gara di andata andrà in scena al Gewiss Stadium il 17 febbraio.

La compagine guidata da Pedro Martins è campione in carica di Grecia e anche in questa stagione guarda tutti dall’alto in basso in campionato. Inoltre vanta una grande esperienza in campo internazionale avendo partecipato a diverse edizioni delle maggiori competizioni europee.

A inizio anno i biancorossi hanno dovuto dire addio al sogno di entrare nei gironi di Champions League negli spareggi persi contro il Ludogorets. Per entrare in Europa League invece hanno superato lo Slovan Bratislava e sono stati sorteggiati nel raggruppamento con Eintracht Francoforte, Fenerbahce e Anversa. Il cammino in Europa non è stato entusiasmante, i greci

hanno vissuto alti e bassi concludendo la fase a gironi al secondo posto con nove punti conquistati, a meno tre dai tedeschi e a più tre sui turchi.

La rosa a disposizione del tecnico portoghese che solitamente decide di disporsi con il 4-2-3-1 vanta giocatori di qualità che possono mettere in difficoltà l’Atalanta. In porta Vaclik è il titolare della nazionale della Repubblica Ceca, nel pacchetto arretrato c’è una vecchia conoscenza del calcio italiano, Sokratis. Il difensore ex Milan e Genoa è la guida carismatica della retroguardia grazie alla sua esperienza.

A centrocampo una possibile sorpresa è Mady Camara, mediano di buona qualità. Sulla trequarti è in rampa di lancio il talento ventenne della Guinea Aguibou Camara. In estate ha attirato l’attenzione di tanti club importanti a livello europeo come il Liverpool e sta crescendo. Un altro giocatore a cui prestare attenzione è Valbuena, attualmente fuori per infortunio ma a febbraio potrebbe essere disponibile.

La punta di diamante dell’Olympiacos è però El Araby, attaccante abile e rapido che vede la porta con grande facilità. In Europa League ha realizzato due gol in sei gare mentre in campionato è a cinque centri in undici presenze. Nel complesso i greci sono una squadra temibile ma che non può spaventare un’Atalanta capace di lottare per lo scudetto.

