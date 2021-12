L’allevamento Bovari del Fior del Lago apre le cucce anche agli affettuosi gatti Siberiani - BergamoNews

Marta e Matteo sono i fondatori dell’allevamento Bovari del Fior del Lago che, dal 2005, con amore e dedizione accoglie e cresce cuccioli di Bovaro del Bernese, per poi trovare loro una famiglia che li possa amare e apprezzare per la loro dolcezza e il loro carattere vivace e pieno di vitalità.

L’allevamento Bovari del Fiori del Lago si trova sulle colline bresciane adiacenti al lago di Garda, immerso nel verde, tra ulivi e coltivazioni di more, in una tranquilla zona dove gli animali possono convivere tra loro godendo del giusto spazio.

I cuccioli di Bovaro

“Allevare Bovari del Bernese non è per nulla semplice. È tremendamente difficile perché è un “non cane”, un essere davvero speciale che, una volta conosciuto, è impossibile farne a meno” – ci racconta Marta. “Nonostante questa apparente difficoltà, siamo consapevoli del fatto che si tratta di un cane molto speciale, che può migliorare la vita delle persone a cui sta accanto, grazie alla sua calma e serenità che lo fanno diventare davvero un compagno per la vita. La sua indole coccolosa è anche particolarmente apprezzata dai bambini”.

Il Bovaro del Bernese, infatti, si caratterizza per la sua taglia imponente, robustezza e agilità. Ha un temperamento fedele e leale, ed è anche molto affettuoso. Inoltre, è molto docile e ama vivere in famiglia, anche con bambini piccoli.

Nell’ allevamento Bovari del Bernese la ricerca del padre dei cuccioli è fondamentale. Marta e Matteo non prendono in considerazione solo le caratteristiche fisiche del cane, che sono assolutamente importanti, ma anche il carattere del cane, in modo tale da offrire sempre cuccioli sani, belli e caratterialmente equilibrati, capaci di soddisfare le esigenze dei futuri proprietari.

Dalla nascita allo svezzamento passano due mesi e in questo periodo – fondamentale per la crescita equilibrata dei cuccioli – vengono seguiti scrupolosamente e consegnati al futuro padrone con microchip, pedigree, vaccino e libretto sanitario. Un giusto imprinting nei primi mesi di vita del cucciolo, infatti, permette al Bovaro di avere un buono sviluppo cognitivo e di portare avanti processi di socializzazione utili per la sua crescita.

Un altro fattore fondamentale che tengono a sottolineare Marta e Matteo è che le loro cucciolate sono sempre decise partendo dalla salute del cane, mai da esigenza personali o economiche. La salute dell’animale, infatti, è sempre messa al primo posto, indipendentemente dalle richieste di mercato.

Le cucciolate di gatto Siberiano

Da qualche tempo i proprietari hanno scoperto l’affetto e l’amore del gatto Siberiano, un dolce gattone, di cui è difficile non innamorarsi, perché ha un carattere estremamente affettuoso, sempre alla ricerca di coccole e carezze. Si tratta di una razza anche molto acuta ed intelligente, addirittura facilmente addestrabile.

Contrariamente a quanto si possa pensare, il gatto Siberiano è ipoallergenico, in quanto è una delle poche razze che non produce quasi per niente la proteina Fel d1, l’enzima responsabile delle reazioni allergiche. Per questo motivo può convivere serenamente sia con persone che solitamente soffrono di allergie, sia con altri cani.

Marta ci spiega che ha scoperto in questa razza elementi caratteriali davvero unici, come indipendenza e furbizia, ma anche molto equilibrio, che rendono questa razza di gatto a pelo lungo quasi unica nel suo genere. La loro passione è così grande che, in poco tempo, Bovari del Fior del Lago è diventato un allevamento gatto siberiano di riferimento.

Se sei alla ricerca di un allevamento affidabile di cuccioli di Bovaro del Bernese o di gatto Siberiano, Bovari Fior del Lago si trova a Brescia, è facilmente raggiungibile da Bergamo o da Verona in solo un’ora di macchina, ed è sempre aperto su appuntamento per permettere a tutti di vedere le splendide cucciolate e per scoprire di persona le caratteristiche di queste spettacolari razze.

È possibile contattare Marta e Matteo telefonando ai numeri 0365557022 e 335323302, oppure scrivere un’email all’indirizzo martacominelli@yahoo.it

guarda tutte le foto 4



L’allevamento Bovari del Fior del Lago apre le cucce anche ai gatti Siberiani

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!