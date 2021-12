Il cielo resta sereno, in montagna forti inversioni termiche - BergamoNews

Francesco Sudati ci accompagna scoprire che tempo farà a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Una robusta struttura anticiclonica posizionata sull’Europa centro occidentale garantisce sulle regioni settentrionali italiane condizioni di stabilità atmosferica. Ne consegue quindi un tempo complessivamente bello sui monti, anche se caratterizzato da forti inversioni termiche, mentre in Pianura Padana diverranno via via più favorevoli la formazione di foschie e nebbie, specialmente nella bassa e durante le ore notturne o mattutine.

Lunedì 13 dicembre 2021

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Foschie dense o banchi di nebbia sulle basse pianure, in estensione parziale alle medie pianure nel corso della mattinata. Gelate estese durante le ore notturne e al primo mattino. Dalla sera aumento della possibilità di formazioni nebbiose lungo la fascia di medio-bassa pianura.

Temperature: In pianura minime stazionarie e comprese tra -4/-1 °C con valori localmente più bassi nelle zone innnevate; massime in sensibile calo nella zona nord-occidentale, stazionarie altrove e comprese tra +5/+8 °C. Forti inversioni termiche, specialmente nelle vallate montane

Martedì 14 dicembre 2021

Tempo Previsto: Lungo il crinale montuoso settentrionale prossimo al confine svizzero graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata, associata a brevi e locali nevicate.

Altrove sereno o poco nuvoloso. Nebbie diffuse nottetempo e al mattino sulla medio-bassa pianura. Gelate estese nelle ore notturne fino al primo mattino.

Temperature: In pianura minime stazionarie e comprese tra -4/-1 °C; massime stazionarie in zona pedemontana o alta pianura e comprese tra +5/+8 °C, nelle zone interessate da nebbie persistenti in calo a +2/+4 °C. Forti inversioni termiche, specialmente nelle vallate montane.

Mercoledì 15 dicembre 2021

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Nebbie diffuse nottetempo e al mattino sulla medio-bassa pianura. Gelate estese nelle ore notturne fino al primo mattino.

Temperature: In pianura minime e massime stazionarie. Forti inversioni termiche, specialmente nelle vallate montane.

