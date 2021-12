Il burro della Latteria Montana di Scalve alla trasmissione "I fatti vostri" - BergamoNews

Vilminore di Scalve. Il burro di montagna prodotto dalla Latteria Montana di Scalve è stato il protagonista della puntata di lunedì mattina della trasmissione “I fatti Vostri”, in onda su Rai 2.

In collegamento con la conduttrice Anna Falchi, il produttore associato a Coldiretti Bergamo Lorenzo Bruschi ha spiegato come nasce questo prodotto tipico delle valli bergamasche, utilizzando alcuni attrezzi antichi come la ramina, la zangola manuale e gli stampi in legno decorato.

Un tuffo nel passato per far conoscere le peculiarità di un prodotto molto utilizzato in cucina.

“Il burro è uno dei fiori all’occhiello della nostra tradizione casearia – sottolinea Coldiretti Bergamo -, si tratta di un prodotto base di molti dei piatti della nostra cucina ed è frutto del lavoro degli allevatori che in montagna continuano, tra mille difficoltà, un’attività fondamentale oltre che per l’economia agricola anche per il territorio e l’ambiente.

Durante il collegamento, la cuoca contadina Elisa Mignani, dell’agriturismo Il Campagnino di Pessina Cremonese, ha preparato degli ottimi biscotti, non solo buoni da mangiare ma anche belli da vedere come decorazione su un albero tutto naturale per un Natale “ecofriendly”.

