Fratelli Zappettini, da 40 anni servizi per la gestione dei rifiuti a Bergamo e in Italia - BergamoNews

F.lli Zappettini è l’azienda bergamasca che, dal 1984, si distingue in Italia e all’estero per la gestione di tutti gli aspetti ambientali ed ecologici. Si rivolge in modo particolare ad aziende,pubbliche amministrazioni e industrie in cerca di una collaborazione garantita nel campo della gestione di diverse attività, offrendo loro consulenza e una gamma completa di servizi certificati.

Nel suo complesso industriale di Seriate, la società F.lli Zappettini dispone di un’area di 30.000 mq, di cui 8.000 mq occupati dall’impianto di stoccaggio e cernita di rifiuti, e di un parco veicoli con oltre 150 mezzi, tra cui autocisterne, aspiratori, motospazzatrici, autocarri, escavatori, macchine operatrici e sistemi per la videoispezione.

L’azienda offre uno dei migliori servizi di smaltimento rifiuti Bergamo e un’assistenza completa per quanto riguarda ogni aspetto ambientale ed ecologico, oltre che la gestione di molteplici attività come, per esempio, la pulizia idrodinamica.

Quali servizi offre Fratelli Zappettini?

Pulizie industriali

Grazie alla lunga esperienza e agli investimenti in personale e innovazione tecnologica, l’azienda è riuscita a raggiungere un alto livello nel servizio di pulizie industriali, grazie anche ai mezzi all’avanguardia di cui dispone.

Trasporto e smaltimento rifiuti

Offre un servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi, e collabora con le Pubbliche Amministrazioni per la gestione del servizio di raccolta differenziata.

Spurghi civili e industriali

Oltre che alle aziende, F.lli Zappettini offre ai privati servizi di pulizia fosse biologiche, stasamento tubazioni, aspirazione di liquidi e pulizia di caditoie e pozzetti.

Pulizia impianti chimici e di depurazione

Gli operatori della F.lli Zappettini sono in grado di operare anche in ambienti confinati e impianti a rischio esplosione, grazie a mezzi di aspirazione che posseggono adeguate certificazioni Atex e non consentono l’innesco che può generarsi a causa dell’energia elettrostatica.

Servizi per la Pubblica Amministrazione

Tra i servizi più importanti svolti dall’azienda ci sono quelli per la Pubblica Amministrazione. Si passa dalla pulizia e spazzamento di strade, caditoie e griglie, fino ad arrivare anche alla gestione e al servizio di smaltimento delle piattaforme ecologiche, pulizia condotte fognarie e sistemi di depurazione.

Cesoiature e triturazioni

F.lli Zappettini offre alle acciaierie un servizio di triturazione dei materiali metallici, per una notevole riduzione di volume dei materiali. Gli scarti più grandi vengono cesoiati tramite mezzi speciali che permettono di ridurre al minimo lo spazio occupato.

Videoispezione tubi scarico

Grazie a videocamere robotizzate di ultima generazione, l’azienda offre un servizio professionale di videoispezione tubi scarico, condutture, cisterne e altre tipologie di impianti. I dati rilevati vengono forniti al cliente che ha richiesto il servizio, il quale otterrà, inoltre, una dettagliata relazione tecnica.

Bonifiche ambientali, demolizioni e aspirazione macerie

Oltre al servizio di bonifica ambientale e demolizione industriale, F.lli Zappettini si occupa di aspirazione di macerie dai cantieri edili, oltre che della gestione di tutti gli altri aspetti, come carico, trasporto e smaltimento.

Consulenza e analisi dei rifiuti

F.lli Zappettini offre consulenza nel settore dello smaltimento e gestione rifiuti e suggerisce al cliente le operazioni da eseguire per adempiere alla normativa vigente. Dopo aver effettuato un attento sopralluogo, presenta una proposta dettagliata sul tipo di intervento da eseguire.

Certificazioni e autorizzazioni

La qualità dei servizi offerti da Fratelli Zappettini è sostenuta dal possesso di diverse certificazioni e autorizzazioni. Per quanto riguarda le prime, adotta un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l’Ambiente e la sicurezza, realizzato secondo le norme vigenti.

A proposito delle autorizzazioni, invece, per assicurare conformità ed efficienza, l’azienda è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’autotrasporto rifiuti non pericolosi e pericolosi (categorie 1D, 4B, 5D, 9D). Inoltre, è in possesso anche dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. DDS 462.

Se desideri ricevere maggiori informazioni sui servizi offerti da Fratelli Zappettini puoi contattare il suo staff scrivendo un'email a info@ecozappettini.it o chiamando i numeri 035770933 e 035770294

