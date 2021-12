Focolaio di Cisano, tornano a scuola gli alunni della primaria: in paese 100 in isolamento - BergamoNews

Cisano Bergamasco. Sono tornati in classe lunedì 13 dicembre gli alunni della scuola primaria di Cisano, dopo che il sindaco Andrea Previtali aveva sospeso le lezioni per permettere alle classi di effettuare i tamponi molecolari, in seguito ad un focolaio di Covid-19. Nel fine settimana, i volontari del Gal Protezione civile hanno sanificato con ipoclorito e trattamento ad ozono tutti gli ambienti.

Dalle comunicazioni ufficiali di Ats, a Cisano sono almeno 43 i positivi al virus. “Un centinaio sono in isolamento per contatto con i positivi – spiega il sindaco -. Raccomando di mantenere la mascherina anche all’aperto, in particolare in situazione in cui c’è presenza di più persone”.

Per i bambini delle classi ancora in “quarantena”, invece, continuerà l’attività della didattica a distanza.

