Disabilità, Carnevali (Pd): "Estendere i benefici dalla legge sul Dopo di Noi" - BergamoNews

Bergamo. “È arrivato il tempo di estendere alle persone con disabilità non grave i benefici della legge n. 112 del 2016, quella sul “Durante e Dopo di noi. A maggior ragione oggi che siamo vicini dell’approvazione definitiva della legge delega in materia di disabilità e abbiamo l’opportunità di grandi risorse all’interno della missione 5 del PNRR, e possiamo dotare i progetti individuali dei sostegni necessari. Non solo, dobbiamo diffondere le buone prassi che ci sono e che stanno dando buoni risultati, dobbiamo introdurre il Trust “collettivo” o di “comunità”. Le risorse del PNRR potrebbero, inoltre, sostenere modelli abitativi di co-housing e di abitare sociale. Siamo convinti che la grande attenzione dimostrata dal ministro Andrea Orlando e dalla ministra Erika Stefani possa creare le condizioni per introdurre queste innovazioni, che riteniamo necessarie e utili per le persone con disabilità e per le loro famiglie, all’interno della legge 112/16″.

Lo dichiara Elena Carnevali, capogruppo Pd in commissione Affari sociali alla Camera, intervenendo alla conferenza nazionale sulla disabilità.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!