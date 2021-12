Covid: 216 nuovi positivi a Bergamo e 20 vittime in Lombardia, prorogato lo stato d'emergenza - BergamoNews

Sono 216 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 3.830 in Lombardia a fronte di 172.462 tamponi effettuati (2,2%). A livello regionale aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+3) e nei reparti (+50). Venti i decessi.

Il Consiglio dei ministri ha invece dato il via libera al decreto per la proroga al 31 marzo dello stato d’emergenza per il Covid. Come previsto, il governo Draghi ha deciso di allungare la durata della misura straordinaria, sulla spinta del timore per l’espandersi della variante Omicron. Per il momento, i ministri non hanno approvato alcuna norma sull’introduzione dell’obbligo di mascherina all’aperto.

Arriva invece la stretta per chi rientra in Italia dall’estero: chi non è vaccinato dovrà fare 5 giorni di quarantena, mentre chi è vaccinato dovrà comunque mostrare un tampone negativo (basterà il rapido) per poter circolare nel nostro Paese. La nuova ordinanza sarà firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, in accordo con la Farnesina e dopo aver informato l’Unione europea. L’obiettivo è ovviamente evitare che la nuova variante possa diffondersi ulteriormente in Italia per via di casi “importati” dall’estero.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 172.462, totale complessivo: 22.164.167

– i nuovi casi positivi: 3.830

– in terapia intensiva: 146 (+3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.185 (+50)

– i decessi, totale complessivo: 34.619 (+20)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1336 di cui 515 a Milano città;

Bergamo: 216;

Brescia: 385;

Como: 195;

Cremona: 121;

Lecco: 85;

Lodi: 85;

Mantova: 221;

Monza e Brianza: 384;

Pavia: 199;

Sondrio: 17;

Varese: 401

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!