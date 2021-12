Caravaggio, cerca di aggredire i carabinieri con taglierino e catena: arrestato - BergamoNews

Caravaggio. Ha cercato di aggredire i carabinieri con un taglierino e una catena, ma è stato disarmato e arrestato.

Il fatto è avvenuto lunedì sera a Caravaggio, in via Nazario Sauro. I militari sono arrivati sul posto in seguito alla segnalazione di una violenta lite familiare. In strada hanno però trovato G.M., 24 anni, pluripregiudicato residente in paese che, senza un valido motivo, si è scagliato contro i militari.

L’uomo è stato bloccato e arrestato con le accuse di porto d’armi ed oggetti atti ad offendere ed il tentativo di aggredire i militari, nonché per le minacce e percosse attuate all’interno delle mura domestiche per cui le parti coinvolte hanno subito sporto denuncia-querela presso lo stesso Comando.

Dopo le formalità di rito, come disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Bergamo, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia di Treviglio in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!