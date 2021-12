Adrara San Martino, scontro tra auto: almeno 3 feriti, c'è l'elisoccorso - BergamoNews

Adrara San Martino. Grave incidente stradale lungo la sp79, poco prima delle 22 di martedì 14 dicembre.

Stando alle prime informazioni disponibili, si sarebbero scontrate due auto. Almeno tre i feriti: un ragazzo di 28 e due uomini di 38 e 50 anni, ma non è escluso il coinvolgimento di una quarta persona.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenute l’automedica, due ambulanze in codice giallo e l’elisoccorso in codice rosso. Significa che la persona trasportata in ospedale con l’elicottero versa in gravi condizioni.

Allertati anche i vigili del fuoco.

