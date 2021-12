Vaccino, in Lombardia oltre 23mila prenotazioni per i bimbi 5-11 anni - BergamoNews

Sono 23.252 le prenotazioni per la vaccinazione dei bimbi 5-11 anni in Lombardia: ad annunciarlo è stata Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione.

“Genitori che hanno compreso che il vaccino serve a proteggere i loro figli da malattia e conseguenze a lungo termine, protegge i compagni di scuola più fragili e crea le condizioni per una scuola in presenza” ha scritto su Twitter nella giornata di domenica, la prima nella quale era possibile prenotare l’appuntamento per la prima dose riservata ai più piccoli.

Come già fatto per tutto il resto della popolazione, giovedì 16 dicembre, giorno in cui partiranno le somministrazioni, Regione Lombardia ha organizzato una sessione di domande e risposte sui canali social con due pediatri: il professor Mantovani e la dottoressa Costantino risponderanno ai dubbi dei genitori dalle 17 alle 19.

Nel territorio bergamasco sono 5.072 gli slot disponibili, distribuiti sui sei hub vaccinali messi a disposizione delle 3 Asst provinciali: Chiuduno e Clusone per la Asst Bergamo Est, l’ospedale Papa Giovanni XXIII ed il presidio di S. Giovanni Bianco nella Asst di Bergamo PG23, Dalmine e Treviglio per il territorio della Asst Bergamo Ovest.

