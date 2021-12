Solo sprazzi di Volley Bergamo 1991 e Cuneo passeggia: 3-0 - BergamoNews

È Bergamo a sprazzi. E Cuneo ne approfitta per far valere il fattore campo e chiudere in tre set una sfida in cui imprecisione e poca lucidità in attacco hanno fatto la differenza sul fronte rossoblù.

Giangrossi parte con Di Iulio-Borgo, Schölzel-Ogoms, Lanier-Loda e il libero Faraone. Dall’altra parte della rete ci sono Signorile-Gicquel, Stufi-Squarcini, Kuznetsova-Jasper e il libero Spirito. Cuneo scappa dopo una partenza in equilibrio, Bergamo trova il -1 al 11-10 con un break firmato da Schölzel e Loda e si illude, ma sbanda di nuovo e Cuneo ne approfitta per allungare e portarsi sull’1-0 (25-19).

Come nel primo parziale, anche nel secondo Kuznetsova (7 punti) tiene alto il ritmo d’attacco delle padrone di casa per lo scatto del 14-8, ma Bergamo risale da -6 a -3 (15-12) e prova a reagire con Borgo e Cagnin. Si arriva a -2 con Lanier (20-18), ma il muro (6) di Cuneo ferma la rimonta e firma il 2-0 (25-21).

Giangrossi prova a mischiare le carte con Cagnin per Loda e poi con lo stesso capitano per Lanier, ma è una Bergamo a corrente alternata quella che cerca di reagire. Borgo si fa sentire e tiene le rossoblù in gioco. Lanier rientra in campo sul 16-13 e Borgo riapre la gara (16-15), Cuneo risponde con i centrali e stacca di nuovo (21-16) senza che Bergamo riesca a riprendere la rincorsa. Finisce con il 25-19 che consegna 3 punti alle piemontesi.

NEXT MATCH. Domenica 19 dicembre, alle 17:00, ultimo turno bergamasco di regular season per il 2021: il PalaSport di Bergamo ospiterà la gara con Il Bisonte Firenze. La corsa ai biglietti scatterà martedì alle 15 con la prevendita on line su MIDA Ticket.

Il tabellino

Bosca S.Bernardo Cuneo-Volley Bergamo 1991 3-0 (25-19, 25-21, 25-19)

Cuneo: Kuznetsova 12, Squarcini 11, Gicquel 13, Signorile 1, Jasper 9, Stufi 8, Spirito (L); Zanette 2, Agrifoglio, Giovannini, Caruso 1. N.e. Degradi, Sposetti (L), Gay. All. Pistola

Bergamo: Ogoms 1, Di Iulio 2, Borgo 13, Schölzel 9, Lanier 8, Loda 3, Faraone (L); Cagnin 4, Turlà, Öhman 2. N.e. Cicola. All. Giangrossi

Arbitri: Mauro Goitre e Marca Braico

Battute Vincenti: Cuneo 4, Bergamo 2

Battute Sbagliate: Cuneo 10, Bergamo 7

Muri: Cuneo 11, Bergamo 3

Errori: Cuneo 17, Bergamo 18

Durata set: 28’, 29’, 27’

