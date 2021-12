Sentierone e Largo Gavazzeni, riparte il cantiere per la riqualificazione del Centro Piacentiniano - BergamoNews

Bergamo. Riprenderanno nei prossimi giorni i lavori per la riqualificazione del secondo lotto del centro Piacentiniano di Bergamo: dopo lo svelamento nelle scorse settimane della prima parte del cantiere, per poter consentire lo svolgimento del Festival Donizetti Opera, ora i lavori sono pronti a ripartire, in modo da completare il resto dello spazio intorno al Teatro Donizetti entro l’inizio di maggio 2022.

Nei prossimi giorni saranno riposizionate le barriere che nasconderanno e delimiteranno parte del Sentierone e i giardini di Largo Gavazzeni per consentire il completamento di questa parte del grande cantiere per la sistemazione di tutto il centro novecentesco di Bergamo Bassa. I lavori entreranno nel vivo, poi, subito dopo le Festività 2021.

Un cantiere che proseguirà in continuità con quel che il Comune di Bergamo ha già realizzato nei mesi scorsi nell’area. In piazza Cavour i lavori hanno visto la posa della nuova pavimentazione negli spazi che lambiscono via Sora, nello spazio retrostante la piazza e le alberature, accanto alla Biblioteca Caversazzi e tutt’intorno al laghetto e al monumento dedicato a Gaetano Donizetti. Sono stati eseguiti tutti gli abbattimenti delle barriere architettoniche, l’asfalto è stato completamente rimosso, è stata posata la struttura che farà da copertura al dehor del futuro bar del Teatro Donizetti. Non solo: è stato allargato il perimetro degli spazi verdi della piazza, con l’obiettivo di renderli un vero giardino pubblico. È stata posata l’erba nelle nuove vasche, nuove piante e fiori hanno già trovato dimora nei nuovi spazi verdi della piazza.

Parallelamente all’intervento lungo piazza Cavour, il Comune di Bergamo è intervenuto anche sul Sentierone, nel tratto compreso tra la chiesa di San Bartolomeo e il Teatro Donizetti: l’asfalto – che versava in pessime condizioni – è stato completamente rimosso ed è stata allargata la superficie in erba lungo l’asse principale del centro novecentesco di Bergamo. È stato realizzato, anche su richiesta di Uniacque, un canale interrato per il drenaggio delle acque lungo il filare di alberi al centro, senza intaccare le radici di alcuno degli alberi del Sentierone. È stato posato il nuovo manto erboso, sono state realizzate le sedute a semicerchio. La strada davanti al Teatro è ora tutta in pietra, una soluzione molto più elegante e adatta al centro di una città come Bergamo. Anche l’impianto di illuminazione è stato completamento sostituito.

Nel frattempo, prosegue anche il lavoro del primo lotto in piazza Dante: il cantiere ha completato il futuro ingresso circolare dell’ex albergo Diurno (ora perfettamente leggibile anche dai passanti), accanto alla piazzetta Piave. I lavori sui volumi ipogei – svolti dal privato proprietario dell’immobile – sono ormai in uno stato tale che consentono ora di proseguire con la fase di intervento al piano superiore: il Comune di Bergamo ha avviato l’intervento per la pavimentazione della piazza, un lavoro che prevede la completa rimozione dell’asfalto dall’area, la sua sostituzione con una pavimentazione in pietra, il rialzo al livello della piazza di via Monte Sabotino, la realizzazione di nuove aree verdi e la posa di alberature a sostituire quelle eliminate. La conclusione di entrambi gli interventi, primo e secondo lotto, è prevista per la prossima primavera.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!