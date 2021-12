Santa Lucia giorno festivo, non solo raccolta firme: ora anche un progetto di legge made in Bergamo - BergamoNews

Non solo la raccolta firme che ha spopolato sulla piattaforma Change.org e che viaggia verso le 15 mila firme in pochi giorni. Ora anche Daniele Belotti (Lega) presenta un progetto di legge per istituire come festività il 13 dicembre (e il 6 dicembre per San Nicola) nelle aree dove la tradizione prevede la consegna dei doni ai bambini.

“La consegna dei doni portati da Babbo Natale, Gesù Bambino, dalla Befana o da Santa Lucia e da San Nicola è un momento magico che i bambini devono poter vivere insieme a tutta la famiglia – spiega il deputato, capogruppo della Lega in commissione Istruzione, cultura, sport della Camera -. Tra le mille usanze italiane, infatti, non in tutto il Paese i più piccoli ricevono regali da Babbo Natale, Gesù Bambino o dalla Befana. In particolare San Nicola è atteso dai bambini del Veneto orientale e della Venezia Giulia, oltre che nel barese, mentre Santa Lucia è il giorno più emozionante per i fanciulli del Veneto occidentale e della Lombardia orientale, delle province di Lodi e Cremona e di quelle dell’Emilia nord occidentale”.

“Sono giorni che restano impressi per tutta la vita e che rappresentano per le famiglie momenti ricchi di emozioni – aggiunge il deputato leghista -. A differenza però di Natale e dell’Epifania che ricadono in giorni festivi, Santa Lucia e San Nicola sono vissute pienamente solo quando combaciano con la domenica. Altrimenti o i bambini chiedono nelle loro letterine di anticipare o posticipare l’arrivo dei doni oppure resta un momento magico solo a metà, visto che i genitori devono andare al lavoro e i più piccoli a scuola”.

“Con questo progetto di legge – prosegue – si chiede quindi di istituire la festività del 6 dicembre e del 13 dicembre esclusivamente nelle aree dove insistono le ricorrenze di San Nicola e Santa Lucia al fine di poter far trascorrere ai piccoli la giornata a casa, esentandoli dalla scuola permettendo ai genitori di trascorrere almeno la mattinata in famiglia vivendo con i propri cari questa splendida Festa. Una richiesta avanzata in questi giorni con una petizione online da migliaia di bergamaschi e che, condividendola, mi sono permesso di rilanciare”.

“Il riconoscimento festivo di queste ricorrenze dedicate ai bambini – sottolinea Belotti – rappresenterebbe non solo una tutela delle tradizioni e delle identità, ma anche un segnale importante verso la famiglia. Un momento magico per i figli da vivere insieme ai genitori, in considerazione anche dei valori richiamati dalla Costituzione che esaltano l’importanza de nucleo familiare, come l’articolo 31 che prevede che lo Stato agevoli con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia”.

“In attesa che il Parlamento valuti questa proposta – conclude il capogruppo leghista in commissione Istruzione alla Camera – auspico che i Consigli d’Istituto delle scuole primarie e dell’infanzia della Bergamasca, nella valutazione del prossimo anno scolastico che vedrà Santa Lucia cadere di martedì, possano regalare, nella loro autonomia, un giorno di vacanza agli alunni per poter vivere la gioia dei doni insieme a tutta la famiglia. Del resto già alcune scuole della nostra provincia hanno deciso di sospendere le lezioni di domani, lunedì 13 dicembre”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!