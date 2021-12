Ruba orologi e un salvadanaio con 1500 euro in moneta, arrestato un 20enne - BergamoNews

San Paolo d’Argon. Inseguimento nella notte di sabato a San Paolo d’Argon. I carabinieri della Compagnia Carabinieri di Bergamo hanno tratto in arresto per furto in abitazione in concorso un ragazzo di 20 anni, originario dell’Albania.

Dopo aver ricevuto una segnalazione per un furto in atto all’interno di una abitazione, i militari si sono subito portati sul posto, individuando i presunti ladri alla guida di un’Audi di grossa cilindrata con targhe rubate, che alla vista della pattuglia hanno tentato la fuga a folle velocità. Raggiunti, hanno lasciato l’auto e sono scappati a piedi ma uno di questi è stato raggiunto e bloccato.

Sottoposto a perquisizione, il giovane, già gravato da diversi precedenti specifici, è stato trovato in possesso di tre orologi che, da accertamenti effettuati nell’immediatezza, sono risultati essere stati rubati in un altro furto fatto poco prima ad Albino.

All’interno dell’autovettura, poi, è stata trovata parte restante della refurtiva tra cui un salvadanaio con oltre 1500 euro di monetine, oltre a quanto rubato nella casa di San Paolo d’Argon.

Il giovane è stato dichiarato in arresto in attesa del giudizio direttissimo.

