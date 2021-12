Rsa e ospedali: come progettare ambienti salubri ed esenti da virus e batteri - BergamoNews

Il problema della diffusione di virus, batteri, sostanze inquinanti in ambienti in cui i degenti sono più vulnerabili, è certamente per le RSA e gli ospedali un ostacolo da superare.

Nelle strutture ospedaliere in genere l’aria viene trattata da impianti che ne prelevano grandi volumi dall’esterno per canalizzare nelle aree interne. L’aria viene trattata da filtri che trovano sede nei vani tecnici di queste grandi strutture. Il problema nasce quando il virus è non convenzionale, non riconosciuto, e la diffusione avviene all’interno dei locali come nel caso del Coronavirus.

Gli agenti dannosi che contaminano l’aria sono da abbattere in modo deciso perché problemi di infezioni possono arrivare da individui che accedono alla struttura dall’esterno. È risaputo che le lungodegenze portano ad un indebolimento delle difese immunitarie e che esporsi a rischi diventa ancora più pericoloso per le persone anziane.

Quindi cosa fare per le case di riposo e per gli ospedali?

AirLibra interviene proprio nel trattamento dell’aria.

In ambienti quali RSA e ospedali il trattamento dell’aria che passa nelle canalizzazioni viene integrato da un sistema certificato che permette di garantire l’abbattimento di virus e batteri per mezzo del fotoplasma. La scienza entra in gioco con un sistema altamente tecnologico che imita ciò che già la Natura realizza in ogni momento della vita.

Con questo controllo si può certificare che i Coronavirus vengono abbattuti in meno di un secondo e che i sistemi possono funzionare

– in continuo

– in presenza di persone

L’efficacia è il primo obiettivo di AirLibra e, grazie all’alta tecnologia applicata ai sistemi presenti in ospedali e RSA, ne consegue un alto controllo ed un alto IAQ (Indice della qualità dell’aria). Gli strumenti AirLibra hanno una forte stabilità e ciò provoca anche un miglioramento della serenità di degenti e personale.

Vivere in un ambiente protetto non ha prezzo. Proteggere le vite della gente in un ambiente in cui vengono abbattuti virus e batteri rende tutto più rilassante ed allontana pensieri dati da pericoli esterni, senza bisogno di dover correre a ripari.

Tutto sommato il fatto di avere sistemi certificati alza barriere di prevenzione ed i pericoli vengono coperti sistematicamente.

I sistemi AirLibra, così progettati, hanno importanti e positivi effetti per gli impianti in RSA e ospedali:

– Abbattono la carica batterica all’interno delle condotte

– Abbattono virus e batteri all’interno degli ambienti

– Abbattono anche odori e reazioni causate da inquinamento sia nell’aria che sulle superfici

In questo modo i sistemi AirLibra garantiscono una salubrità all’interno degli ambienti di lavoro, di degenza, di ospitalità, evitando il proliferare di patologie correlate.

AirLibra è anche sinonimo di attenzione orientata al verde e al rispetto della vivibilità degli ambienti per purezza dell’aria e della vivibilità negli edifici. Con le certificazioni LEED, WEEL, WELL Health and Safety.

© Riproduzione riservata

