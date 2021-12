Questa Dea da record fa sognare. Scudetto? Intanto si sale sul podio - BergamoNews

E allora guardiamola questa classifica, no? È il calcio, bellezza: in tre giorni si passa dalle facce tristi per l’eliminazione dalla Champions alla gioia per una Santa Lucia che regala all’Atalanta il terzo posto, con vista Scudetto.

Massì, diciamolo pure. Sarà anche un sogno, ma non è proibito sognare, soprattutto se sono i fatti a certificare che la Dea non è lì sul podio per caso: lo dicono le sei vittorie consecutive, i dieci risultati utili di fila, le sei vittorie consecutive in trasferta che sono un record nella storia atalantina. O i 99 gol realizzati nell’anno 2021, in Europa i nerazzurri secondi solo al Bayern.

E non è neppure un caso che l’ultimo pareggio esterno sia arrivato proprio con l’Inter, che è la nuova capolista.

Il termometro della Serie A, a due giornate dalla fine dell’andata, dice che lo Scudetto potrebbe essere un derby nerazzurro, se guardiamo allo stato di salute di Inter e Atalanta in confronto a Milan e Napoli che saranno ancora protagoniste, però hanno avuto più di una frenata.

Intanto i punti pesantissimi presi anche a Verona sono fondamentali per rafforzare la zona Champions. Manca ancora metà campionato, ma sarebbe una riconquista straordinaria, in una competizione che qualche anno fa era esclusiva dei grandi club. Ora la grande è l’Atalanta, quindi non possiamo più stupirci…

A Verona Gasperini ha giocato un po’ al rischiatutto, cambiando un’altra volta sette giocatori, riproponendo Miranchuk che ormai tutti consideravano con le valigie in mano e non era titolare da Salernitana-Atalanta, 18 settembre (1 a 0, gol di Zapata). E con lui Pezzella l’esterno di scorta, Koopmeiners e Pasalic che in Champions non si erano visti, Demiral che aveva pasticciato col Villarreal.

Per non parlare delle critiche rimbalzate al gol del Verona per un Musso che una settimana sì e una no sale sul banco degli imputati. Sbaglia, ha qualche incertezza di troppo, però se rivediamo i gol presi quante volte è responsabile solo il portiere e non, invece, la palla persa banalmente a trequarti di campo?

Adesso, però, sottolineare gli errori sarebbe obiettivamente un po’ da Tafazzi. Con una Dea che sale al terzo posto, che vince ancora una volta da grande squadra.

Perché non è facile, tre giorni dopo la Champions che ti ha portato via tante energie, reggere l’urto di un Verona che ti viene addosso come un Tir e rischia di travolgerti, se non sai contenere la sua aggressività.

L’Atalanta ha stretto i denti, ha sofferto nel primo tempo quando ha avuto il merito di ribattere alla forza e all’intensità del Verona con la qualità di squadra e dei singoli, Muriel che fa l’assist con l’aiuto di Pezzella e Miranchuk che torna a fare gol in Serie A dopo sette mesi (5-2 al Parma il 9 maggio scorso).

Poi è entrato il panzer Zapata, con lui il Professor Ilicic che si è preso qualche calcio ma entrambi hanno riportato il baricentro dove Gasp lo avrebbe preferito, nella metà campo degli avversari.

Duvàn ha fatto il solito straordinario lavoro ai fianchi e Koopmeiners ha fatto il Malinovskyi segnando da fuori area.

Ecco, la forza della Dea una volta di più è di essere squadra con la S maiuscola. Cambiano gli interpreti, non sono più i giovani spensierati del primo Gasp contro il Napoli (Caldara, Gagliardini, Conti, Kessie, Petagna), ma un gruppo solido, con gli attributi, con un Toloi ancora validissimo portabandiera. Capace di reagire e quasi rimontare anche il Villarreal e comunque di ribaltare il Verona a casa sua.

E non dimentichiamo che questa Atalanta aveva una forza speciale sulle fasce, ma si è trovata senza Gosens, con un Hateboer a lungo fuori e rientrato da poco. Zappacosta, Maehle, Pezzella rispondono presente e non mollano mai neanche loro.

Come non ci si stupisce più nel vedere Toloi o Demiral, Palomino o Djimsiti che vanno all’assalto nell’area avversaria.

Finché l’Atalanta avrà questo spirito, che è poi la legge del Gasp, perché porre limite ai sogni?

