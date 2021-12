L'ultimo saluto ai nostri amici a quattro zampe grazie all'agenzia Z.Orme - BergamoNews

In Italia sempre più persone condividono la propria vita con un animale da affezione. Basti pensare che nel territorio nazionale sono oltre 60 milioni gli animali registrati all’anagrafe. Per questo motivo, più di sei anni a Carobbio degli Angeli, in provincia di Bergamo, nasce Z.Orme, l’agenzia di onoranze funebri per animali che offre servizi di cremazione per rendere omaggio agli amici a quattro zampe.Ricordiamo, infatti, che dal 2009 in Italia è entrata in vigore la legge che obbliga i padroni a seppellire o cremare il proprio animale da affezione e garantirgli così una giusta sepoltura.

Z.Orme nasce proprio con l’obiettivo di garantire a tutti i proprietari di animali l’ultimo saluto al loro amato, come un vero membro della famiglia, per offrirgli l’eterno riposo meritato e per ringraziarlo di tutto l’amore ricevuto.

Chi ha avuto il piacere di trascorrere attimi felici con il proprio animale, che sia un cane, un gatto, un coniglio o qualsiasi altro essere vivente, sa benissimo come sia doloroso doverli salutare, un dolore che si attenua leggermente se però si ha la certezza di poter organizzare un funerale, oltre a poter seppellire le spoglie in un vero cimitero per animali .

Quali servizi offre Z.Orme?

Con sensibilità e professionalità, Z.Orme offre i seguenti servizi.

– Preleva il corpo da casa o dalla clinica veterinaria fino alla sala cremazione animali.

– Organizza il commiato, garantendo l’ultimo saluto nella sala del Ponte dell’Arcobaleno.

– Offre diverse tipologie di cremazione, collettiva o individuale.

– Risolve le pratiche burocratiche,compresa la cancellazione all’anagrafe e il rilascio del certificato obbligatorio di avvenuta cremazione.

– Consegna le ceneri dell’animale a casa o alla clinica veterinaria, all’interno di un’urna personalizzata.

– Dispone di un’auto di cortesia per i proprietari che desiderano accompagnare il proprio animale alla sala cremazione o alla sala Arcobaleno per l’ultimo saluto.

Z.Orme: una storia che nasce per l’amore verso ogni essere vivente

L’agenzia Z.Orme nasce per volontà del signor Egidio Meloni e della signora Orietta Zucchetti, da sempre amanti degli animali e desiderosi di contribuire nel loro piccolo a rendere il distacco della morte meno doloroso.

Per questo motivo, nel 2015, decidono di aprire la loro attività e, con estrema sensibilità e discrezione, scelgono di stare vicino alle persone che desiderano omaggiare il loro amato animale domestico con un ultimo saluto: un vero commiato che li accompagnerà all’ingresso del Ponte dell’Arcobaleno, oltre a garantire il rispetto del corpo durante la fase di cremazione dell’animale.

Chiunque desideri garantire una degna sepoltura al proprio animale da affezione, il crematorio e la sede del commiato di Z.Orme si trovano a Carobbio degli Angeli, in via Bolgare 19, e garantisce i suoi servizi nelle province di Bergamo, Brescia e Milano. È possibile contattare l’agenzia di cremazione animali Z.Orme, chiamando il numero 3395337191 o 035 938381, oppure scrivendo una e-mail all’indirizzo email info@zorme.it.

