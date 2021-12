Il sogno di una vita, Blanca o Miami Vice? La tv del 13 dicembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 13 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Blanca”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Blu profondo”: i nostri indagano su un traffico di reperti nazisti che farebbe capo a Lorenzo, ex spacciatore che ora gestisce il diving center della famiglia della sua fidanzata. Ma un uomo può davvero cambiare vita? Questa domanda se la pone anche Blanca, cercando di capire cosa prova per Liguori, sempre più sfuggente, e per Nanni. Nel frattempo, a sua insaputa, qualcuno si insinua a spiarla nella sua stessa casa.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il docu-reality “Il collegio”. Nel Collegio “Regina Margherita” del 1977, i ragazzi abbandonano l’era tecnologica delle chat e dei social, per un ritorno al mondo analogico della radio e del vinile. Le regole del collegio, però, non cambiano…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Quarta repubblica”, condotto da Nicola Porro

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 c’è “Live! Corsa contro il tempo”; su Rai4 alle 21.20 “La settima musa”; su La5 alle 21.05 “Il sogno di una vita”; su Iris alle 20.55 “Miami Vice” e su Italia2 alle 21.10 “Agente Smart – Casino totale”.

Su Rai5 alle 21.10 spazio a “Sciarada – Il circolo delle parole L’altro ‘900: Beppe Fenoglio”. Un viaggio tra la vita e le opere di Beppe Fenoglio, tra i più incisivi scrittori della Resistenza.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

