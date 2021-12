Il Milan sceglie ancora Limonta: nuovo campo in erba ibrida a Milanello - BergamoNews

Cologno al Serio. Il Milan sposa ancora la qualità made in Italy di Limonta Sport per il suo nuovissimo campo in erba ibrida del centro sportivo di Milanello.

Un connubio che dura da oltre 18 anni: 5 campi a 11 giocatori, 1 a 7 giocatori, 1 a cinque e 1 gabbia sono gli artificiali tra i centri sportivi di Milanello e Vismara. A questi si affiancano 2 campi in erba ibrida MIXTO, la tecnologia Lay&Play che permette di unire i vantaggi dell’erba naturale a quelli dell’artificiale.

Ma proprio nel mese di ottobre Milanello è stato arricchito di un nuovo campo in erba ibrida grazie alla tecnologia Verdemix, un ibrido “cucito” in loco. Due grandi telai hanno tessuto filamenti di erba artificiale direttamente nell’erba naturale: sembra semplice, ma solo vedendo all’opera questi due macchinari si può capire l’innovazione che ci sta dietro.

E i risultati sono già sotto gli occhi di tutti. Appena terminato, il campo era pronto per gli allenamenti della prima squadra. Un manto perfetto in poche settimane, capace di rispondere al meglio allo stress a cui è sottoposto, conferendo una sensazione di gioco del tutto naturale.

Una tecnologia che sta riscuotendo un enorme successo e che sempre di più si affiancherà allo “storico” ibrido MIXTO.

