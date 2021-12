Gli auguri di Natale dell'Accademia: "Dopo il buio della notte c'è sempre l'alba" - BergamoNews

La paura, il dramma, gli ospedali quasi al collasso: è in questo contesto che il grande cuore di Bergamo ha mostrato tutta la sua straordinaria forza, mettendo in campo energie, risorse e una marea di volontari che hanno contrastato l’avanzare della pandemia.

L’Accademia dello Sport per la Solidarietà ha fatto la sua parte, contribuendo in modo decisivo alla realizzazione di interventi fondamentali che, nei momenti più bui degli ultimi due anni, hanno fatto sì che il territorio bergamasco abbia resistito e si sia rialzato.

Ne sono la testimonianza i tanti caschi CPAP donati agli ospedali del territorio, la Tac mobile per la diagnosi precoce del Covid messa a disposizione del Bolognini di Seriate, l’ampliamento degli impianti d’ossigeno, la spinta decisiva per l’allestimento dell’ospedale da campo in Fiera prima e per i centri vaccinali poi, con tanti suoi volontari che tutt’oggi prestano servizio.

E ancora ecografi per gli ospedali di Seriate e Treviglio, un pulmino per i City Angels e tanti altri piccoli grandi interventi in favore dei più deboli, affinchè potessero sentirsi un po’ meno soli.

