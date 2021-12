Curno, discoteca troppo affollata e musica scaricata illegalmente: multe oltre i 20mila euro - BergamoNews

Curno. Mancato rispetto della capienza del locale, musica non autorizzata e altre inosservanze.

Controllo straordinario dei Carabinieri di Bergamo in un locale notturno di Curno nella notte tra sabato 11 e domenica 12 dicembre. Al lavoro i militari dell’Arma, del Nucleo Ispettorato Lavoro di Bergamo in collaborazione con il personale dell’Inps e della Siae di Milano.

I controlli hanno permesso di identificare oltre 60 persone, di cui dieci con precedenti. Uno, trovato sprovvisto di Green pass, è stato sanzionato.

Nei confronti del gestore – spiegano dal Comando provinciale di Bergamo – è stata elevata una sanzione per il mancato rispetto relativo alla capienza del locale, mentre il personale della Siae ha provveduto ad elevare sanzioni per oltre 5 mila euro in quanto è stata constatata l’omessa installazione del registro telematico, l’uso di scontrini non autentici ed il mancato versamento dell’imposta sull’ intrattenimento e i diritti d’autore.

I militari hanno anche sequestrato il computer del giovane dj che, non autorizzato, mandava nelle casse musica scaricata illegalmente. Anche per questo aspetto sono state elevate sanzioni da parte del personale Siae.

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bergamo, che hanno partecipato al controllo, hanno infine elevato sanzioni per oltre 15 mila per diverse mancanze riscontrate. Come l’omessa comunicazione di chiamate per i lavoratori intermittenti, omessa redazione del dvr e del protocollo Covid-19 ed omessa registrazione del libro unico del lavoro.

