A Verona una vittoria pesantissima, soprattutto dopo il pareggio del Milan - BergamoNews

Chi pensava a un possibile contraccolpo post uscita dalla Champions si è sbagliato di grosso.

Con una prova un po’ meno brillante del consueto, ma molto cinica e di sostanza, l’Atalanta passa a Verona superando 2 a 1 un buon Hellas. Mister Gasperini in partenza decide per una formazione con diversi nuovi innesti dopo le fatiche di giovedi.

La compagine nerazzurra soffre soprattutto nel primo tempo le offensive gialloblu, con i giocatori di Tudor sempre in anticipo e con il solito Cholito pericolosissimo. E alla prima vera occasione Musso, ancora una volta indeciso nell’uscire, è stato punito dal 99 di Tudor lesto a infilarlo.

La Dea però reagisce praticamente subito ed è Miranchuk (ottima la sua prova) a riequilibrare le sorti del match con una splendida rete.

Nella ripresa il mister atalantino decide di mandare in campo le prime linee, ma la gara si è mantenuta sempre su un piano piuttosto equilibrato con i giocatori veronesi sempre pronti a rendersi pericolosi.

L’Atalanta è però superiore, costruisce diverse nitide palle gol e, per assurdo, segna su quella meno clamorosa, un tiro di Koopmeiners deviato da Tameze che spiazza il proprio portiere. Bene così, anche segnare in questo modo.

Ma il Verona non si è mai arreso, ha spinto con grande forza fino alla fine, lasciando però spazio ai contropiedi atalantini che purtoppo non si sono mai concretizzati.

Vittoria pesantissima, fondamentale, soprattutto considerando il pareggio del Milan. Risultato giusto e fortemente voluto, ma onore all’Hellas, una buona formazione che ha in Simeone l’arma in più e che meriterebbe a mio avviso qualche punto in più in classifica.

Prestazione di spessore di Koopmeiners, a mio avviso il migliore dei nostri, ma ottime anche le prove del già citato russo e di Pezzella che sta crescendo partita dopo partita. Ancora qualche sbavatura per Musso che continua a non convincere fino in fondo.

Non era facile rientrare in campo tre giorni dopo una sconfitta tanto pesante e disputare una prestazione come quella di oggi. Bravissimi quindi sono stati i nerazzurri a resettare e rimettere la testa sul campionato.

In due mesi la formazione atalantina ha recuperato 9 punti alla prima e lo ha fatto soprattutto in trasferta, in totale 25 punti su 27 disponibili, davvero pazzesco.

Infine una nota di merito ai sostenitori atalantini, che hanno completamente esaurito il settore ospiti del Bentegodi dimostrando ancora una volta (se mai ce ne fosse stato bisogno) il grande attaccamento nei confronti della squadra e sostenendola durante tutti i 90 minuti.

Nella prossima giornata sarà la Roma a far visita alla Dea al Gewiss in una gara sempre molto sentita e che potrà dirci se i Gasp Boys possono davvero puntare in altissimo.

Io ci credo, e voi?

