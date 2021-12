Vaccini anti Covid per la fascia 5-11 anni: prenotazioni al via, 6 hub in Bergamasca - BergamoNews

Aprono domenica 12 dicembre le prenotazioni della vaccinazione anti Covid-19 per i bambini di età 5-11 anni, sempre tramite il portale regionale https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/. Il primo dato fornito alle 13 dall’Assessorato regionale al Welfare è di 16.145 adesioni. Il 45%, cioè 7.265, proviene dall’Ats di Milano, che comprende anche il territorio di Lodi.



L’avvio della somministrazione ai bambini, prevista per giovedì 16 dicembre, segue la decisione della Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, accogliendo il parere espresso dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), che ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) alla fascia 5-11 anni.

La somministrazione del vaccino pediatrico prevede un ciclo di due dosi (da 0,2 ml ciascuna) a distanza di tre settimane (21 giorni) l’una dall’altra.

In Bergamasca sono 5.072 gli slot disponibili, distribuiti sui 6 hub vaccinali messi a disposizione delle 3 Asst provinciali: Chiuduno e Clusone per la Asst Bergamo Est, l’ospedale Papa Giovanni XXIII ed il presidio di San Giovanni Bianco nella Asst di Bergamo, Dalmine e Treviglio per il territorio della Asst Bergamo Ovest.

“Anche in questa occasione – sottolinea Massimo Giupponi, direttore generale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo – le Asst bergamasche si sono messe subito a disposizione del territorio con la propria organizzazione: un ulteriore sforzo per garantire quanto prima la copertura vaccinale dei bambini a ampliare così la platea dei Bergamaschi vaccinati”.

Ats Bergamo invita tutti gli interessati a seguire la diretta facebook di Regione Lombardia e Lombardia On line #STOPAIDUBBI dedicata alla vaccinazione anti covid-19 in età pediatrica, prevista per giovedì 16 dicembre, dalle 17 alle 19: esperti in materia saranno disponibili a rispondere a dubbi e quesiti dei cittadini, in un’iniziativa interamente dedicata alla vaccinazione anti covid pediatrica.

