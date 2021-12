Telethon, Hercules o Il regalo perfetto? La tv del 12 dicembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 12 dicembre su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Telethon”. In diretta dallo Studio 5 – Studi Televisivi Fabrizio Frizzi, serata dedicata alla raccolta fondi a favore della ricerca per le malattie genetiche rare. Ad arricchire la serata ci saranno – momenti di spettacolo e di musica. Il programma è realizzato dalla RAI in collaborazione con la Fondazione Telethon. Conduce Mara Venier con la partecipazione di Paolo Belli.

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S. Los Angeles”. Verrà proposto un episodio dal titolo “Attraverso lo specchio”: la squadra, affiancata da Joelle, si occupa dell’omicidio della vice comandante del servizio d’Intelligence della Marina. Intanto, una – notizia sconvolge Kensi e Deeks: Kessler è a Los Angeles e li sta braccando…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”, condotto da Veronica Gentili.

Su Canale5 alle 21.20 spazio ad “All together now”, condotto da Michelle Hunziker.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Hercules – la leggenda ha inizio”; su Rai4 alle 21.20 “Survive the Night”; su La5 alle 21.05 “Il regalo perfetto”; e su Iris alle 20.55 “Un poliziotto alle elementari”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. La puntata di stasera si apre con il 3° episodio de ‘Il leggendario regno di Komodo’, dove conosceremo i più efferati predatori del mondo marino. Nella seconda fascia, Vincenzo Saccone torna a raccontarci il Molise, dove la bellezza si coniuga a ogni cima, valle o fiume che s’incontrano lungo il cammino.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!