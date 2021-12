"Oye como va", "Samba pa ti": con Abraxas dei Santana nasce il latin rock - BergamoNews

Quarto viaggio (dopo “Moondance” di Van Morrison, “Deja vu” di C.S.N.& Y e “In rock” dei Deep Purple) nella storia del rock. Parliamo di un Lp che ha definito un genere, il latin rock.

Ottobre 1970 – Abraxas (SANTANA)

Primi mesi del 1969: i Santana non sono ancora molto conosciuti. Poi però nell’estate pubblicano il disco d’esordio e, grazie alle performances al Fillmore West e, soprattutto, a Woodstock sono sulla bocca di tutti.

Forti della popolarità acquisita, nel 1970 registrano il loro secondo album, Abraxas. Il disco conferma il successo di critica e pubblico, vendendo all’epoca oltre 5 milioni di copie. Il suono è più consapevole, meno blues. Una magica fusione tra rock, jazz e musica latina. Perché il deus ex machina del gruppo, Carlos Santana, è un chicano trasferitosi a San Francisco e quella musica è da sempre tra le sue dita; fin da quando, bambino, prendeva lezioni di violino dal padre Josè.

Composto dal congista della band, Michael Carabello, “Singing winds, crying beasts” è il brano che dà inizio al disco. Ci introduce nell’universo della band; percussioni e piano rhodes a creare un’atmosfera onirica.

Segue “Black magic woman” il primo capolavoro. I musicisti prendono un brano scritto da Peter Green dei Fleetwood Mac e lo trasformano mettendoci quel ritmo, quell’energia che nessun chitarrista albionico potrà mai avere. Introduzione di organo, poi chitarra e percussioni in grande evidenza. Morbida e calda la voce di Gregg Rolie, anche alle tastiere. Al minuto 3.30 esplode “Gyspy queen” una jam latinaneggiante ma anche acida, che ricorda i migliori Jefferson Airplane.

Seconda perla. “Oye como va” di Tito Puente. Un fantastico cha cha cha in cui il flauto e i fiati del brano originale vengono sostituiti da chitarra e organo. Ritmo, melodia, assoli spettacolari. Giù il cappello.

Chiude il lato A “Incident at Neshabur” un brano strumentale; scritto da Santana a quattro con mani il pianista Alberto Giaquinto, amico personale del chitarrista.Un pezzo fusion tosto e molto ritmato. Finale elegante, pianoforte molto soul.

Giriamo la facciata del disco e ascoltiamo “Se a Cabo” del percussionista Chepito Areas; altro brano che spacca. Botta e risposta iniziale di organo e chitarra distorta; basso e percussioni ad innervare la struttura del pezzo. Ricami alla chitarra solista ad abbellire ulteriormente il quadro.

“Mother’s daughter” dell’organista e cantante Gregg Rolie, è una track di rock classico anni ’70; incalzante e cattiva il giusto. Segue l’ennesimo capolavoro di Carlos Santana: “Samba pa ti”; forse il brano più conosciuto dei Santana. E ne ha ben donde: l’assolo del chitarrista evoca mondi magici; le percussioni in sottofondo sono di un un’eleganza che trascina; l’organo che anticipa le volute della Gibson “Diavoletto” perfetto.

Con il brano successivo, “Hope you’re feeling better” di Rolie, sembra di essere caduti in un vortice Hendrixiano; voce direttamente da un pianeta alieno, riff di chitarra e organo molto sixties; finale da artificieri. Chiude il Lp “El Nicoya”; un minuto e 39 di percussioni ipnotizzanti opera di Chepito Areas, alle conga e ai timbales.

Un Lp che lascia un solco nella storia del rock; da possedere perché è ritmo, melodia suonati tra Tijuana e Frisco. Un cocktail così composto: per ¾ musica latina e per ¼ rock in acido. Brani bellissimi in cui la coesione tra i musicisti (che partecipano anche alla scrittura) trasuda dai solchi. Da ascoltare, da ballare con il corpo e con la mente.

11 pallini su 10.

I Santana sono considerati tra i capiscuola del latin rock, sorta di miscellanea di blues, salsa, rock e fusion. Nati intorno alla metà degli anni ’60 pubblicano il primo disco nel 1968. Invitati al Festival di Woodstock l’anno successivo, grazie ad una performance tra le migliori in assoluto, entrano di diritto nello stardom. La loro musica, cantata o strumentale che sia, è unica; unisce il continente africano con le sue percussioni al blues americano; trascinante e sognante al contempo.

Oltre al comandante Carlos Santana, eccellente chitarrista, la band si compone di un giovanissimo batterista, Michael Shrieve, Mike Carabello e Josè Areas alle percussioni, David Brown basso, Gregg Rolie, voce e tastiere.

Per tutti i ’70 i Santana restano sulla cresta dell’onda. Negli ’80 navigano a vista, tra alti e bassi, derive jazz e continui cambi di formazione (l’unico membro sempre presente è Carlos Santana). Il chitarrista inoltre collabora con John McLaughlin, Booker T, Willie Nelson tra i tanti.

Nel ’99 la band ritorna agli antichi splendori, ottenendo un successo mondiale con l’album “Supernatural”.

Tuttora in attività, nell’estate del 2018, ho avuto il piacere di assistere ad un concerto all’ippodromo di San Siro di uno strepitoso Carlos Santana.

