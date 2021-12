Miranchuk mostra (finalmente) cosa sa fare, Zapata entra e accende la luce - BergamoNews

Musso 6 : Esco non esco, Simeone non aspetta. Lascia l’impressione di essere ancora nello spogliatoio. Entra in partita alla mezz’ora con un salvataggio su conclusione di Lasagna, poi non corre rischi

Toloi 6,5 : Salvataggio (di testa) sulla linea all’inizio di ripresa, con protezione di Musso. Prestazione di grande garanzia.

Demiral 6 : Messo sotto accusa per la partita di Champions Gasp lo conferma con scelta di buon senso , non sparate sulla croce rossa. Sui palloni alti conferma sicurezza negli interventi, poca tranquillità per fare ripartire l’azione che non è nel suo mantra. Nebbia di fronte a Montipo’ quando potrebbe trovare il gol del riscatto personale.

Djimsiti 5,5 : L’usato garantito non funziona su Simeone gol.

Zappacosta 5,5 : Limitato da Lazovic non attacca mai. Poco efficace per come lo vuole Gasp che lo toglie dopo un tempo.

Hateboer ( 1’2t) 6 : Si fa trovare da Zapata ma la conclusione viene respinta da Montipo’

Koopmeiners 6,5 : Si vede poco, non fa girare la palla perché la squadra subisce troppo. Poi trova Tameze che corregge il suo sinistro da fuori per il secondo gol di giornata (18’ 2t) e suo personale dell’annata. Cresce nella parte finale della gara.

De Roon 6 : Sostanza e coperture a garanzia della linea mediana in una formazione dove è troppo costretto all’interdizione. Da cui sull’ altalena per una prestazione di alti e bassi di troppo.

Pezzella 6,5 : Quando attacca accende i motori, decisivo nell’azione del pareggio di Miranchuk che gli subentra a completare l’azione che lui stesso aveva avviato. Positivo in un certo grigiore generale.

Palomino ( 38’2t) Sv

Pasalic 5,5 : Nessun rimpianto per le ultime panchine, finisce per dare ragione a Gasp . Sinistro e palo pieno al 33’ su assist di Miranchuk

Ilicic ( 11’2t) 6 : Un paio di aperture geniali e la squadra riprende campo.

Miranchuk 7 : Con il trolley sul pullman, a sorpresa titolare. Ultimo appello o palcoscenico per la futura destinazione ? Lo vedi dopo mezz’ora di assenza con un delizioso tocco per Pasalic che si accontenta del palo, non lo imita, con una finta di corpo ad armare il suo sinistro di qualità va a prendersi il pareggio ( 36’). Riscatto per un nuovo palcoscenico ?

Pessina ( 32’2t) : Sv

Muriel 5,5 : Deve restare e giocare di più, altrimenti non vale dire che la rosa è di 17 titolari. Non è in giornata di particolare vena, esce senza sorriso.

Zapata ( 11’2t) 7 : Appena entrato di fisico a innestare l’azione del raddoppio. Lotta su ogni palla anche verbalmente (giallo) con l’arbitro. Assist per Hateboer allo scadere che non sfrutta. Insostituibile.

Gasperini 6 : Mal di testa Champions archiviato con passaggio ad una formazione con più di una sorpresa, fuori Freuler ( diffidato), Maehle ma anche Palomino, Ilicic e Zapata. Quest’ultimo per dare spazio a Muriel e non in coppia è la domanda di molti, ma la vera sorpresa è MiranchukNon la solita Atalanta, primo tempo con evidenti difficoltà salvata dalla prodezza personale di Miranchuk , vittoria importante soprattutto dopo una prestazione da post Champion e i pareggi di Milan e Juventus.

