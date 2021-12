L'Atalanta riparte da Verona per dimenticare l'eliminazione dalla Champions League - BergamoNews

Dopo la fresca delusione incassata dall’Atalanta in settimana con l’uscita dalla Champions League a causa della sconfitta contro il Villarreal, è tempo di ritornare a pensare al campionato. I nerazzurri devono chiudere in fretta il capitolo europeo per rituffarsi nella corsa scudetto che li vede protagonisti in Serie A.

Domenica 12 dicembre alle 15 i bergamaschi sfideranno l’Hellas Verona in trasferta per continuare a credere nel sogno tricolore.

Con le cinque vittorie consecutive, tra cui quelle pesantissime strappate ai danni della Juventus e del Napoli, la Dea si è rilanciata in classifica arrivando a occupare la quarta posizione. Nel giro di quattro punti sono racchiuse quattro squadre: al comando della graduatoria c’è il Milan a quota 38, seguono l’Inter a 37, il Napoli a 36 e la formazione di Gasperini a 34. Un trenino di compagini agguerrite che si contendono giornata dopo giornata il traguardo più prestigioso.

La diciassettesima giornata vede impegnata l’Atalanta nel confronto del Bentegodi con il Verona. I nerazzurri hanno vinto quattro delle ultime sei partite di Serie A contro i gialloblu (un pareggio e una sconfitta) dopo che non avevano ottenuto nemmeno un successo nelle precedenti sette.

Gli uomini di Tudor sono rimasti imbattuti nelle ultime sei gare casalinghe di campionato centrando cinque vittorie e un pareggio.

La Dea sta vivendo un periodo di forma magico e prima del passaggio a vuoto avuto in Champions League aveva trovato una continuità di prestazioni e risultati incredibile. Tutto sembrava girare alla perfezione ma la prima ora di gioco di mercoledì contro il Villarreal ha gettato alcune ombre sulla squadra bergamasca.

Va detto che è fisiologico accusare dei momenti di blackout giocando così tante partite nel giro di pochi giorni però il fatto che questi siano arrivati nella gara più importante della stagione, non sono passati sotto traccia.

Dall’arrivo di Tudor sulla panchina al termine della terza giornata, i veronesi hanno iniziato ottenere risultati importanti esprimendo un ottimo calcio e hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le squadre di vertice.

Per rialzare la testa Gasperini dovrebbe puntare su Musso tra i pali, Toloi, Palomino e Djimsiti in difesa con l’esclusione di Demiral in seguito alla prova da dimenticare di mercoledì sera e alla diffida. A centrocampo Zappacosta, De Roon, Koopmeiners e Maehle dovrebbero essere gli indiziati a partire dal primo minuto con Freuler diffidato che si accomoderà in panchina. Sulla trequarti squalificato Malinovskyi possibile l’impiego di Pasalic a sostegno di Muriel e Zapata. In rampa di lancio Ilicic che ha già segnato quattro gol contro il Verona.

Per continuare a stupire Tudor potrebbe scegliere Montipò in porta, Casale, Ceccherini e Magnani in difesa. Sulla linea mediana a quattro Faraoni, Ilic, Miguel Veloso e Lazovic. I fantasisti saranno Caprari e Barak in supporto all’unica punta Simeone.

