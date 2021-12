Gran finale in F1: Verstappen vince al cardiopalma ed è campione del mondo - BergamoNews

Il Gran Premio di Abu Dhabi ha sancito l’epilogo del Campionato mondiale di Formula 1 2021, e non poteva farlo in maniera migliore. In griglia di partenza l’aria era così elettrica che sarebbe bastata a illuminare le migliaia di riflettori del circuito di Yas Marina. Cuore in gola allo spegnimento dei semafori e per tutti i successivi 58 giri, che alla fine hanno emesso il loro verdetto: con la vittoria strappata in maniera incredibile all’ultimo giro al rivale Lewis Hamilton, l’olandese Max Verstappen, 24 anni, si è laureato campione del mondo per la prima volta in carriera.

Un titolo mondiale sofferto, quasi sfumato, ma alla fine meritato. Un po’ di amarezza per l’inglese, che può comunque consolarsi con una prestazione stellare e i sette titoli già in bacheca, nonostante un ottavo da record perso per poco.

Ma andiamo con ordine. Nonostante la gomma più morbida, in partenza Verstappen non è riuscito a sfruttare la pole position conquistata nettamente nelle qualifiche di sabato (in 1’22’’109, quasi quattro decimi più veloce di Hamilton), con il sette volte campione del mondo di un decimo di secondo più reattivo nello scatto, che gli ha permesso di portarsi in prima posizione.

Hamilton ha da subito impresso un ritmo impressionante alla gara con le sue gomme medie per cercare di prendere il largo, con Verstappen in difficoltà per l’usura degli pneumatici. Alla Mercedes, però non hanno voluto correre rischi, e subito dopo il pit stop di Verstappen per montare gomme dure (13esimo giro) è arrivato anche lo stop di Lewis Hamilton, fornito della stessa mescola. Per cercare di rallentare l’inglese, alla Red Bull hanno deciso di tenere fuori Pérez, che con gomme morbide ormai finite, ha svolto un lavoro eccellente e, grazie a un duello esaltante ma corretto con Hamilton (giri 20-21), ha permesso a Verstappen di annullare quasi completamente il gap dalla testa.

Successivamente, Hamilton è comunque parso implacabile, ritornando a martellare giri veloci per riallontanarsi da Verstappen. L’olandese ha sfruttato quindi la Virtual Safety Car causata dal ritiro di Giovinazzi, che ha parcheggiato la sua Alfa Romeo-Sauber a bordo pista, per fermarsi nuovamente e montare gomme dure nuove (in regime di Vsc si perde meno tempo ai box), cercando una rimonta difficilissima con giri da qualifica. Quando tutto ormai sembrava deciso, col titolo saldamente nelle mani dell’inglese, colpo di scena incredibile al 53esimo giro: Nicholas Latifi (Williams) è andato a sbattere da solo, costringendo la direzione gara a far entrare la Safety Car.

Red Bull ha sfruttato l’occasione per far fermare ancora Verstappen, tentando un ultimo assalto con gomme morbide nuove, mentre Hamilton è rimasto in pista. Sono seguiti attimi concitati: inizialmente sembrava che i doppiati (compresi quelli rimasti tra i due contendenti al titolo) non avessero la possibilità di sdoppiarsi, con sonore proteste da parte del team principal di Red Bull Christian Horner. Il direttore di gara Michael Masi (già molto discusso quest’anno per decisioni dubbie) ha ordinato allora che solo i doppiati tra Hamilton e Verstappen avrebbero avuto la facoltà di superare e riaccodarsi in fondo al gruppo, lasciando i due rivali liberi di battagliare ad armi pari per il titolo in un ultimo, drammatico giro.

Alla ripartenza, Verstappen è rimasto incollato a Hamilton e l’ha passato con una gran staccata all’ingresso di curva 5. Hamilton ha provato a rispondere nei due successivi rettilinei, con i due appaiati alla frenata di curva 9: essendo all’esterno, però, l’inglese ha dovuto desistere e consegnare il mondiale nelle mani dell’olandese, che ha tagliato il traguardo tra i fuochi d’artificio. Furioso il boss della Mercedes Toto Wolff, polemico coi commissari, che sperava in un epilogo diverso.

“È davvero pazzesco, era il mio obiettivo fin da piccolo diventare campione del mondo di Formula 1”, ha detto Verstappen, figlio d’arte, nella cerimonia del podio, al microfono del campione 2009 Jenson Button. Un titolo sudato, impreziosito da ben 10 vittorie e 10 pole position (il primo a riuscirci in una sola stagione con un motore Honda dopo il grande Ayrton Senna) e una statistica impressionante: quando non coinvolto in incidenti, Verstappen ha sempre finito primo o secondo. La Mercedes, che è riuscita a tenere aperto il mondiale fino all’ultima gara grazie a una grande crescita prestazionale nella seconda parte di stagione e un Hamilton strepitoso, si è consolata con il titolo Costruttori.

