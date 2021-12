Gasp a Verona mette la sesta: "Vittoria pesantissima che ci dà convinzione" - BergamoNews

Verona. Dopo la sesta vittoria consecutiva ottenuta al Bentegodi contro l’Hellas Verona ha parlato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini: “È una vittoria pesantissima, perché abbiamo giocato con una squadra forte. Abbiamo ribaltato la partita con una squadra che ha fisicità, sa cosa fare e gioca bene. Siamo venuti fuori con una determinazione straordinaria, e abbiamo vinto anche soffrendo. Questa è una vittoria che dà spessore e convinzione è un passo avanti”.

Sui cambi che hanno inciso ha detto: “Continuo a ripetere che sono tutti titolarissimi. Se gioca Pessina o Demiral al posto di Djimsiti o Pasalic non posso andare dietro a queste stupidate. Oggi abbiamo trovato un grande Miranchuk: il mio problema è che ama giocare nella stessa posizione di Malinovskyi e Ilicic, questo è un errore nostro di costruzione. Dobbiamo sperare che qualcuno si adatti. Abbiamo un gruppo solido e oggi è stata una grande vittoria”

Teun Koopmeiners, uno dei migliori in campo si è espresso così al termine dell’incontro: “Sono molto contento per il gol e per la squadra. E’ stato un match molto duro soprattutto nel primo tempo ma siamo stati bravi a ribaltarla nel secondo. Se crediamo nello scudetto? La strada è ancora lunga, tutto è possibile”

