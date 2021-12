Bel tempo sulla chiusura del weekend e in avvio di settimana - BergamoNews

Dopo l’azzurro sabato, vediamo cosa ci aspetta in chiusura di weekend e all’inizio della prossima settimana con il bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Simone Beretta.

ANALISI GENERALE

Una struttura anticiclonica, posizionata sull’Europa centro occidentale, sta garantendo giornate stabili sulla Lombardia e perciò su Bergamo, con temperature tutto sommato nella media del periodo. Da lunedì 13 dicembre assisteremo a un ulteriore graduale rinforzo del menzionato promontorio anticiclonico, il quale, portandosi con i suoi massimi pressori tra la Francia ed il Regno Unito garantirà sullo scacchiere centro meridionale e di fatto il nord Italia, una posizione di blocco alle perturbazioni atlantiche. Ne conseguirà quindi un’ulteriore stabilità atmosferica almeno fino a sabato 18, con temperature in lieve graduale risalita specie in quota, ritorno delle nebbie sulla bassa padana e gelate nella notte sulle pianure.

Domenica 12 dicembre 2021

Tempo Previsto: Al mattino cieli perlopiù poco nuvolosi. Passaggio in giornata di innocue bande nuvolose o alte velature. Nottetempo formazione di foschie dense o banchi di nebbia sulle basse pianure. Gelate estese fino al primo mattino

Temperature: Stazionarie minime in pianura, comprese tra -3/-1°C con valori tra -5/-3°C sulle pianure ancora innevate del pavese, tra 0/2°C in ambito metropolitano. Massime comprese tra 6/9°C

Lunedì 13 dicembre 2021

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso ovunque, fatto salvo per innocui addensamenti pomeridiani sul comparto orobico di confine. Sulla bassa pianura nottetempo possibile formazione di nebbia in banchi

Gelate estese nelle ore notturne

Temperature: In lieve aumento. Minime in pianura comprese tra -3/0°C con valori leggermente inferiori sul pavese. Tra 1/3°C in ambito metropolitano. Massime in pianura tra 7/10°C

Martedì 14 dicembre 2021

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso. Formazione di nebbia densa sulle basse pianure specie quelle Pavesi, Lodigiane e Cremonesi in parziale e temporaneo dissolvimento durante le ore centrali del giorno. Dal pomeriggio nuova intensificazione delle nebbie nella bassa padana. Gelate nella notte

Temperature: In lieve aumento. In pianura valori massimi compresi tra 7/11°C con valori attorno a 1/4°C laddove persisteranno nebbie anche durante il pomeriggio. Minime comprese tra -3/1°C valori leggermente superiori nei grossi centri urbani.

© Riproduzione riservata

