A sorpresa Giacomo ha chiuso il suo salone: “Cambio vita, ma resto nel mondo della bellezza” - BergamoNews

Bergamo. In città la notizia sta facendo rumore ormai da parecchie settimane: Giacomo’s Team, rinomato salone dedicato alla bellezza e al benessere, ha improvvisamente chiuso i battenti. La decisione ha lasciato attonite le numerose e affezionate clienti – e i clienti – che si affidavano alle sapienti mani e agli ispirati consigli dell’hair stylist Giacomo Bergamini e dei suoi collaboratori per avere il taglio di capelli più adatto al proprio viso e, più in generale, per la cura del look.

Parecchie persone sono rimaste spiazzate quando hanno visto che le luci dell’hair studio di via Francesco Nullo, 17 a Bergamo erano spente: dopo aver constatato che al campanello non rispondeva nessuno e che il telefono suonava a vuoto hanno cominciato a domandarsi che fine avesse fatto il “loro” Giacomo. Con il passare del tempo, infatti, ha saputo costruire positivi legami con chi frequentava il suo centro: oltre a essere un parrucchiere molto apprezzato e un profondo conoscitore del settore beauty da oltre trent’anni, per tanti è diventato un amico con cui scambiare piacevolmente quattro chiacchiere, chiedere pareri e condividere confidenze.

I rumours si sono moltiplicati con estrema velocità e attorno alla vicenda si è creato un alone di mistero. Interpellato da Bergamonews, Giacomo spiega: “Dopo tanto tempo ho deciso di cambiare vita anche se continuerò a lavorare nel settore della bellezza: mi sto dedicando a diversi progetti molto stimolanti e innovativi che non erano compatibili con la presenza costante che l’attività in salone richiede. La decisione è maturata nel corso degli ultimi anni ed è stata ponderata attentamente, anche per quanto riguarda la modalità: non ho avvisato la clientela per evitare che l’atmosfera in negozio potesse risentirne. Per me e per i miei collaboratori, infatti, la qualità dell’ambiente è sempre stata prioritaria: ogni giorno volevamo che il clima fosse accogliente e confortevole in modo che chiunque venisse da noi potesse sentirsi a casa, stare bene e ritagliarsi bei momenti di relax”.

Lasciando trasparire un entusiasmo contagioso, illustra gli impegni su cui si sta concentrando: “Innanzitutto ho lanciato il brand Giacomo B Milano e sto lavorando per promuoverlo, per farlo conoscere ai saloni, agli stores e più in generale alle persone. L’ispirazione è nata in occasione di alcuni viaggi che ho compiuto in Medio Oriente e, in modo particolare, in Israele, dove ho conosciuto la radice di nardo, una pianta erbacea dotata di proprietà molto interessanti: rilassa la mente e dona pace al corpo, cura la pelle da batteri e funghi, cura le infiammazioni del corpo donando sollievo, stimola il sistema immunitario, favorisce la crescita dei capelli e rallenta l’invecchiamento”.

“Utilizzando questo prezioso ingrediente ho dato vita a una linea lifestyle unica nel suo genere composta da prodotti di elevata qualità dedicati al benessere e alla bellezza di donne e uomini. La produzione, 100% Made in Italy, include la linea capelli, con lo shampoo rinforzante e il balsamo nutriente, che donano lucentezza e brillantezza senza appesantire tenendo i capelli puliti più a lungo , mentre la linea corpo comprende l’olio secco e la lozione profumata mani/corpo, ideale per gli amanti delle creme che non lasciano traccia. Vi sono, poi, i profumi, tra i quali ‘Jerusalem’, eau de parfum night&day che non è solo cosmetica ma anche benefica: risulta indicata nei momenti di stanchezza e quando si ha bisogno di un po’ di relax, per esempio al mattino quando ci si alza oppure la sera prima di coricarsi. A completare l’offerta spiccano i prodotti igienizzanti, i diffusori ambiente e le candele, eleganti e raffinate, pensate per il relax fisico generale! Tutti gli articoli sono acquistabili nei migliori stores oppure online sul sito www.giacomobmilano.com: fino al 7 gennaio sarà possibile usare il codice promo “speciale lancio “ adoperando il codice GB10″ ( 10%).

Le novità di Giacomo, però, non sono finite: “Presto mi trasferirò in Umbria dove, in questi mesi, avvierò un innovativo progetto dedicato al benessere. A Torgiano, località situata tra Perugia e Assisi, darò vita a una casa di ospitalità immersa nel verde: sarà un’oasi di pace dove le persone potranno trovare un luogo accogliente per staccare dalla routine”.

Ma non è tutto. “Oltre a queste attività, metterò la mia esperienza a servizio degli altri saloni lavorando come hair salon-coach, fornendo indicazioni e consigli a tutte quelle realtà che hanno bisogno di riorganizzarsi e fare ripartire il proprio salone, in tutta Italia per il momento e più avanti si vedrà… Inoltre sarò docente in un’Accademia privata di corsi di formazione per hair stilist da livello 1 all’avanzato: spaziando fra colpi, schiariture, asciugature ecc preparerò al meglio soprattutto i parrucchieri più giovani”.

“Infine – conclude Giacomo – lavorerò come parrucchiere freelance: sia sul territorio di Bergamo, in Umbria, in Toscana… nonché in tutta Italia, sarò disponibile per wedding eventi e forse qualche affitto poltrona qua e là…”.

Resta aggiornato seguendo la pagina Facebook e il profilo Instagram “Giacomo B Milano”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!