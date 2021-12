Vicina alle 10mila firme la petizione per far diventare festivo il giorno di Santa Lucia - BergamoNews

Bergamo. La petizione per rendere Santa Lucia un giorno festivo nella provincia di Bergamo vicina al traguardo delle 10mila firme.

In soli quattro giorni la raccolta firme lanciata da un cittadino sulla piattaforma Change.org Italia ha spopolato e risulta una delle più attive del sito: al raggiungimento delle 10mila adesioni rientrerà nel 5% di quelle più firmate.

Sono in moltissimi quindi a desiderare che il 13 dicembre diventi, per Bergamo e i paesi della provincia, un giorno di festa, con scuole chiuse e genitori a casa dal lavoro.

“L’ideale sarebbe poter far trascorrere ai piccoli la giornata a casa, esentandoli dalla scuola e contestualmente indire il giorno festivo in tutta la provincia bergamasca, permettendo ai genitori, o perlomeno alla maggior parte di essi, di trascorrere almeno la mattinata in famiglia vivendo con i propri cari questa splendida Festa”, si legge nel testo della proposta.

“Come è giorno festivo il giorno del Santo Patrono di ogni comune, potrebbe esserlo il 13 dicembre per tutta la comunità bergamasca – continua -. Di certo un giorno molto sentito, e credo sia giusto poter festeggiare al meglio una tradizione speciale per i bambini e per i genitori, che con fatica, cercano di portare amore e gioia nell’anima dei più piccoli”.

Tant’è che quest’anno Santa Lucia cade di lunedì, primo giorno della settimana. Tanti bambini hanno chiesto nella letterina indirizzata alla Santa se, solo per questa volta, riesce ad anticipare di un giorno la consegna, così da potersi godere i doni nella giornata di domenica. Altrimenti lunedì mattina sveglia prestissimo, si scartano i pacchetti, si gioisce per ciò che si è ricevuto, si mangiano due dolcetti e via a scuola a raccontare ai compagni cosa si è trovato sotto l’albero.

Nelle motivazioni lasciate su Change.org da chi ha deciso firmare la petizione si leggono tanti commenti. “Firmo perché anche se ho quasi 30anni, è una festa locale a cui tendenzialmente noi bergamaschi partecipiamo in modo molto attivo. A volte è sentita quasi più del Natale. Io ho parenti romani, e sempre mi guardavano stupiti di questa “santa Lucia al 13dicembre”. Perciò ritengo corretto sia un giorno festivo, quante lezioni saltate per stare a casa a giocare!”.

“Lunedì sarà un giorno felicissimo ma lo sarebbe ancora di più se i miei cuccioli potessero rimanere a casa a godersi quanto hanno ricevuto da Santa Lucia senza dover interrompere la magia perché devono andare a scuola”.

“In tutta Italia si festeggiano i Santi e la befana come una festività, solo Bergamo non lo fa e così anche i genitori staranno in compagnia dei loro bambini”.

“È una festa molto importante nella provincia di Bergamo e i bambini dovrebbero restare a casa a godersi le sorprese quel giorno”.

“Sto firmando perché ritengo la festa di Santa Lucia uno dei caratteri identitari più importanti della gente bergamasca”.

“Firmo perché le tradizioni vanno vissute e non dimenticate quindi è di vitale importanza fare vivere ai bimbi una festa così preziosa”.

“La festa di Santa Lucia fa parte della più genuina tradizione bergamasca, sono cresciuto con Santa Lucia e voglio che sentano questa festività anche i miei figli e nipoti”.

“Perché è un giorno magico per i bambini che va assaporato e vissuto in famiglia. Ora i genitori si inventano arrivi di Santa Lucia la domenica prima per poter gestire la giornata in serenità. Viva la magia di Santa Lucia”.

