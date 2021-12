Una storia meravigliosa: l’evoluzione dei trapianti nei 50 anni di Dob-Aido - BergamoNews

Bergamo. È previsto per il pomeriggio di sabato 11 dicembre 2021, presso l’Auditorium “Lucio Parenzan” di ASST Papa Giovanni XXIII, sito in Piazza OMS, 1 a Bergamo, un convengo, moderato dal giornalista Max Pavan, dal titolo: “Una storia meravigliosa: L’evoluzione dei trapianti nei 50 anni di DOB-AIDO”.

L’iniziativa rientra tra le numerose manifestazioni organizzate dalla Sezione Provinciale AIDO di Bergamo e da AIDO Regione Lombardia per ricordare la nascita della DOB (Donatori Organi Bergamo) nel novembre 1971 dalla quale si generò, nel febbraio del 1973, AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule).

Oltre a mettere in evidenza la strada percorsa dalla sua nascita nel 1971 ad oggi e rendere sempre più presente l’AIDO nel tessuto sociale, il convegno rappresenta un modo per continuare a far maturare nei singoli la consapevolezza dell’importanza del dono attraverso gli interventi dei relatori medici che hanno fatto la storia dei trapianti negli ultimi 50 anni del panorama lombardo e italiano. Interverranno Marchesi Gianmariano, Buelli Elena, Camagni Stefania, Berardinelli Luisa, Neri Flavia, Fassati Luigi Rainiero, Pinelli Domenico, Ferrazzi Paolo, Terzi Amedeo, Nosotti Mario e Colledan Michele.

Tra i presenti al convegno anche la dr.ssa Maria Beatrice Stasi, direttore generale di ASST Papa Giovanni XXIII, molti medici della struttura e rappresentanti di AIDO da tutta la Lombardia.

“È importante per la comunità scientifica incontrarsi e confrontarsi, il convegno offre l’eccezionale possibilità di dialogare con i migliori trapiantologi che hanno fatto la storia e faranno la storia dei trapianti. – dichiara il Presidente AIDO Consiglio Regionale Lombardia dott. Valli Corrado, in relazione all’evento – Un’occasione importante anche per noi di AIDO per approfondire temi non sempre facili ma che rappresentano il coronamento dei nostri sforzi, da quando siamo nati 50 anni fa, come Donatori Organi Bergamo”.

E’ possibile seguire la diretta del convegno sulla pagina Facebook di AIDO Consiglio Regionale Lombardia o su YouTube al seguente link: https://youtu.be/HsdQCHCPKJk

Dopo il convegno, altri due momenti di ritrovo per concludere i festeggiamenti della nascita di AIDO a Bergamo: domenica 12 dicembre 2021 con il lancio dei paracadutisti nel quartiere Monterosso (dove è nata AIDO) ed infine un pranzo conviviale con i rappresentanti del CAI di Bergamo domenica 19 dicembre 2021.

