Supergigante di Sankt Moritz, Sofia Goggia coglie il quarto podio consecutivo in Coppa del Mondo - BergamoNews

Sankt Moritz. Reduce dalla tripla affermazione di Lake Louise, Sofia Goccia si è ripetuta a Sankt Moritz: ha sfiorato nuovamente il successo cogliendo il secondo posto nel supergigante di Coppa del Mondo.

Dopo aver superato Kristian Ghedina nella classifica degli azzurri più vincenti in Coppa del Mondo, la 29enne bergamasca ha allungato ulteriormente la propria striscia positiva mettendo a segno il quarto podio consecutivo e divenendo così una vera e propria leggenda dello sport azzurro.

Capace di sfruttare la stabilità d’azione messa in mostra sulle nevi del Nord America, la campionessa olimpica ha dovuto far i conti con condizioni climatiche particolarmente complicate che non hanno certamente l’azzurra, scesa con il pettorale 17.

Nonostante una leggera nevicata le abbia impedito di vedere le giuste traiettorie nella parte alta del tracciato, la 29enne bergamasca ha attaccato in ogni curva rimanendo sulle code di un’imbattibile Lara Gut-Behrami.

In grado di prendersi le giuste precauzioni nei tratti più complessi, la campionessa olimpica ha accelerato nella parte finale mancando il successo soltanto per diciotto centesimi e rafforzando così la propria leadership nella specialità.

A trionfare sulla “Corvaglia” è stata la padrona di casa Lara Gut-Behrami che ha sfruttato le conoscenze della pista ed è riuscita così a cogliere la prima affermazione dell’anno.

Imprendibile sin dall’inizio, la ticinese ha affrontato con grande sicurezza il tracciato dell’Engadina mostrando una particolare fluidità d’azione che le ha consentito di impostare senza problemi i rapidi cambi di traiettoria previsti dalla tracciatura e terminando le proprie fatiche in 1’19”82.

Più prudente l’americana Mikaela Shiffrin la quale non si è presa particolari rischi nei primi dossi contenendo il distacco nel tratto più tecnico e cogliendo così il terzo gradino del podio, lontana 1”18 dalla vincitrice.

Ottima prestazione in casa Italia per la valtellinese Elena Curtoni che si è confermata nuovamente in crescita tagliando il traguardo svizzero in sesta posizione.

Sempre alla ricerca della velocità, la 30enne di Cosio Valtellino ha impostato linee particolarmente strette che le hanno permesso di far la differenza nel settore centrale della “Corviglia” distanziando nettamente le proprie avversarie.

Nonostante un piccolo alleggerimento all’ingresso del muro, la portacolori dell’Esercito ha affrontato con pazienza le ondulazioni presenti lungo il tracciato precedendo le connazionali Federica Brignone e Marta Bassino, rispettivamente ottava e nona al traguardo.

La sfida fra Lara Gut-Behrami e Sofia Goggia si ripeterà ora nella mattinata di sabato 12 dicembre quando a Sankt Moritz andrà in scena il terzo supergigante stagionale.

© Riproduzione riservata

