Santa Lucia, villaggi natalizi e spettacoli per famiglie: il week-end in provincia - BergamoNews

Provincia di Bergamo. È ricco di iniziative il fine-settimana in Bergamasca. Tra gli appuntamenti spiccano l’arrivo di Santa Lucia in diverse località, villaggi natalizi, la casa bergamasca di Babbo Natale a Gromo, spettacoli per famiglie e molto altro ancora.

Ecco la panoramica degli eventi promossi nella provincia orobica sabato 11 e domenica 12 dicembre.

ALZANO LOMBARDO

– Santa Lucia con due spettacoli di Pandemonium Teatro

CASTIONE DELLA PRESOLANA

– Mercatini di Natale a Castione della Presolana

CERETE

– Il Coro Idica di Clusone riparte con tanti concerti

GAVERINA TERME

– Nella Valle delle Sorgenti arriva Santa Lucia

GROMO

– A Gromo riapre la casa bergamasca di Babbo Natale

PRADALUNGA

– Concerto di Santa Lucia a Cornale di Pradalunga

ROMANO DI LOMBARDIA

– A Romano tante iniziative per vivere la magia del Natale

SAN PAOLO D’ARGON

– “Christmas Edition”, Flea Market a San Paolo d’Argon

– Laboratorio di tessitura artistica a San Paolo d’Argon

– Dj-set Borderline a San Paolo d’Argon

– A San Paolo d’Argon laboratorio di biglietti scomposti

SANT’OMOBONO TERME

– A Cepino concerto di Natale dell’Anghelion Gospel Choir

SCANZOROSCIATE

– “Villaggio di Natale” a Scanzorosciate

SERIATE

– A Seriate in scena “La lanterna di Santa Lucia”

– “Aspettando Santa Lucia”, a Seriate giochi e animazioni per bambini

ZOGNO

– Zogno ….aspettando il Natale

