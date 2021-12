Piazza intitolata a don Sergio Colombo, parroco di Redona scomparso 8 anni fa - BergamoNews

Bergamo. Intitolata nel pomeriggio di sabato 11 dicembre la nuova piazza di Redona a don Sergio Colombo, storico parroco del quartiere, scomparso 8 anni fa.

Alla cerimonia hanno partecipato circa 200 persone ed era presente il Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, Tommaso Fumagalli, presidente Polo Civico di Redona, le onorevoli Elena Carnevali e Leyla Ciagà, il senatore Antonio Misiani, i consiglieri regionali Nicolò Carretta e Dario Violi, l’assessore Giacomo Angeloni, don Massimo Maffioletti, don Giuliano Zanchi e il parroco di Redona don Gianangelo Ravizza.

IL DISCORSO PER L’INTITOLAZIONE

Tommaso Fumagalli, presidente Polo Civico ha letto il discorso per l’intitolazione della piazza.

“Buongiorno a tutti,

Per me e per il Polo Civico essere qui oggi a testimoniare l’intitolazione della piazza a Don Sergio Colombo è un vero onore.

La piazza rappresenta da sempre il concetto di socialità, quello “stare insieme” che è la finalità ultima della nostra associazione. Don Sergio ha lasciato un’impronta fondamentale in questo “piccolo angolo di mondo chiamato Redona” perché ci ha trasmesso la bellezza dello stare insieme con stile e con qualità, ci ha donato tanti inviti per portare il soffio delle nuove generazioni e per trasformare il mondo in casa.

Il quadro sociale è profondamente cambiato, e non solo a Redona. Ben prima dello scoppio della pandemia, le principali forme di aggregazione, sia laiche che religiose, hanno mostrato fatica sia nel garantirsi un ricambio generazionale sia nella propria capacità di attrarre la domanda potenziale. E’ proprio su quest’ultima parte che abbiamo riflettuto molto negli ultimi anni come Polo Civico e come rete sociale.

Fare rete “oggi” significa accettare una sfida ancora più profonda: la “socialità fisica” non è più scontata, i “bisogni” non sono più espressi e urlati, il “prendersi cura” viene scalzato dalle priorità sotto il peso della mancanza di tempo.

Fare rete “oggi” significa dunque mettere in atto azioni e mediazioni per permettere di andare oltre l’individualismo (sì, abbiamo scoperto che paradossalmente anche le associazioni possano rappresentare una forma di individualismo se non riescono a mettersi in relazioni con altri soggetti intorno a loro).

Mi / ci piace pensare che questa piazza possa rappresentare esattamente questa sfida, con un unico obiettivo, che è diffondere umanità.

Proprio su questo ultimo tema si pone il mio augurio: che questa Piazza ci permetta di continuare a coltivare l’umanità e la voglia di stare insieme, di prendersi cura l’uno dell’altro anche solo chiedendo un “come stai”. Nella speranza che Don Sergio possa dire che quaggiù siamo riusciti ad essere “coraggiosi” come ci aveva chiesto lui.

Don Sergio Colombo

IL TESTAMENTO DI DON SERGIO

Dopo gli interventi istituzionali, Sergio Parazzini ha letto il testamento morale di don Sergio Colombo.

A Redona piazza intitolata a don Sergio Colombo

Sono felicissimo di aver vissuto. Ho trovato bello il tempo e il luogo che Dio mi ha dato per vivere la mia avventura tra gli uomini. Me ne vado pieno di riconoscenza per tante persone che mi hanno aiutato e insegnato a vivere: a partire dai miei genitori e della mia famiglia di Calcinate. Pur vivendo in un piccolo angolo di mondo mi sono sempre sentito unito a tanti uomini e mi sembra di aver sempre sentito il grande respiro del mondo attorno a me. Potevo fare di più: soprattutto per tante persone che ho incontrato e con le quali non ho sempre avuto il coraggio di essere generoso. Anche se quel poco che ho fatto nella mia vita – preferendo il profondo al vasto – l’ho sempre sentito fatto per me e per gli altri. Mi sono sempre sentito uno tra gli altri. Arrivederci a tutti e… alla vita che amo tanto. Mi è capitata anche la gran cosa di essere un cristiano. Ho incontrato fin da piccolo, negli umili gesti dei cristiani del mio paese, il Vangelo di Gesù. È diventata la cosa più importante della mia vita: ci ho giocato sopra tutta la mia storia. Ho cercato di diventare un cristiano sul serio: come ho potuto, come ho saputo: con molta passione. Mi è anche capitato di fare il prete nella Chiesa cattolica. Mi sarebbe piaciuto farlo bene; probabilmente non ci sono riuscito del tutto: forse il Signore si aspettava da me cose più semplici e radicali. Ma so che è comprensivo anche con chi, ingenuamente, ha voluto stargli vicino. Io, comunque, mi ci sono messo dentro, al punto che a un dato momento non sono più riuscito a distinguere il mio essere uomo e il mio essere prete.

Ho amato la Chiesa, anche se non sono sempre stato quieto e docile: ho cercato la sua bellezza che spesso mi pareva tenesse nascosta; ho sperimentato in molti modi la sua materna fecondità che non finisce mai. Il Seminario di Bergamo -e di Roma negli anni di Papa Giovanni e del Concilio – mi ha protetto e nutrito per molti anni: mi ha introdotto nelle profondità della fede e della sua lunga tradizione che risale fino al Vangelo; mi ha aiutato ad ascoltare gli uomini e a cogliere i significati segreti dell’esistenza; mi ha incoraggiato a comprendere i tempi difficili che sta attraversando l’avventura umana.

Nella comunità parrocchiale di Redona ho vissuto, in compagnia di tanti cristiani e di tante persone vive, la mia maturità cristiana: in una scoperta quotidiana di come il Vangelo è all’opera nella vita di ogni persona; in cammini di fede celebrati nelle profonde liturgie e scavate nella fatica quotidiana del vivere assieme a tutti gli altri; in percorsi di solidarietà e di amicizia con i più deboli; in iniziative appassionate, volte a promuovere e a condividere il gusto per la vita e per la costruzione della città di tutti. Dovrò essere sempre riconoscente alle tante persone che mi hanno mostrato in concreto la via della vita e mi hanno fatto percepire lo scorrere segreto del regno di Dio nelle nostre umili storie; e, ospitando con pazienza e bontà il mio servizio pastorale per tanti anni e prendendosi cura di me fino alla fine, mi hanno fatto sentire la pazienza e la tenerezza di Dio, e mi hanno permesso di sigillare quello che ho cercato di dire e di fare in tutti questi anni con il dono della mia povera vita. Sono riconoscente in modo speciale ai preti che hanno fatto vita comune con me, dando al nostro ministero una «casa» e permettendoci di sperimentare come è possibile vivere una fraternità pienamente umana nel nome del Vangelo.

La malattia della fine mi ha portato nelle regioni più oscure della nostra fragilità. Questa discesa che ti dà un po’ di vertigine mi ha però, stranamente, reso ancora più grato e commosso per i regali che la vita mi ha fatto, di cui sono stato troppo poco stupito e riconoscente.

Ho cercato di rispettare fino in fondo la discrezione di Dio, il suo silenzio. Ma egli mi si è fatto ancora più vicino nel dono di un senso profondo di fraternità: mai mi sono sentito così fraterno, così uguale, così uno tra gli altri come in queste regioni della debolezza e della paura in cui tutti passiamo e da cui sale l’universale invocazione al soccorso e alla salvezza.

Mi avete visto alcune volte piangere. Ma vi assicuro che sono state quasi sempre lacrime di dolcezza: la commozione di veder ritornare le persone e le cose belle della vita, a darmi fiducia anche per il viaggio misterioso dentro la morte. È la dolcezza di questi lunghi addii che mi sta dando la forza di mettermi, con tremore, rannicchiato ai piedi del Signore Gesù, in silenzio, nel sonno della morte, aspettando che la sua Parola mi risvegli con i miei fratelli. Ho tanta voglia di vedere il Signore, di incontrarlo. Sono curioso di vedere che cosa saprà darmi di più di quanto mi ha già dato in questa vita. Sono emozionato nel pensare a che cosa vorrà dire per me vivere accanto a lui! Ho voglia di ritrovare alcune persone il cui distacco mi ha lacerato. Ho voglia di ritrovare la bellezza di questo mondo che abbandono con tanta nostalgia.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Don Sergio Colombo

