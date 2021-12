Muri storici, dal Comune di Bergamo piano di intervento da 1,1 milioni di euro - BergamoNews

Ogni anno l’Amministrazione del Comune di Bergamo prevede interventi per consolidare, sistemare e mettere in sicurezza muri di sostegno della città storica e lungo i Colli. Proprio in questi giorni i tecnici incaricati da Palazzo Frizzoni sono all’opera lungo via Porta Dipinta, per esempio, per rimettere a nuovo e consolidare il muro che costeggia la via all’altezza dei numeri civici 8 e 10 e, nello stesso modo, sono stati tanti negli anni scorsi i cantieri di questo genere in città.

Anche il 2022 conferma gli obiettivi di messa in sicurezza di muri da parte della Giunta comunale, che, proprio nei giorni scorsi, ha dato l’ok al piano di intervento che riguarda ben 4 luoghi della città, con progetti del valore complessivo di ben 1,1 milioni di euro. “Una grande opera per la nostra città, così delicata e bisognosa di costante attenzione” commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla.

Durante il prossimo anno – deve essere completata l’ultima fase di progettazione e poi saranno assegnati i lavori, presumibilmente entro l’estate prossima – il Comune di Bergamo interverrà per sistemare il muro di pietra che cinge, lungo Largo Colle Aperto, lo storico Parco della Crotta, un’area già da tempo recintata visti i problemi della parete di pietra che costeggia il passaggio alla Torre di Adalberto (altro cantiere attualmente in corso, quello per la sistemazione della torre stessa). Sarà realizzata una paratia in micropali per sostenere la spinta del terreno e verrà consolidato il muro nord, mentre dovrà essere ricostruito il muro sud, che costeggia la zona del parco giochi.

Toccherà poi alla scaletta che dalla stazione della Funicolare bassa si snoda fino a via Sant’Alessandro e al viadotto della porta di San Giacomo, un percorso pedonale tra i più frequentati per l’accesso a Città Alta e al centro storico. In questo caso diviene necessario intervenire per adeguare il muretto che costeggia gran parte della scaletta alle norme di sicurezza: dovrà infatti essere alzato per raggiungere il metro di altezza e ne sarà migliorata sensibilmente la tenuta con interventi mirati di consolidamento.

Lavori previsti anche al parco della Trucca, per la sostituzione del ponte in pietra all’interno del parco, ponte che ha riportato fessurazioni e una situazione di degrado del tessuto murario tali da richiedere un intervento urgente.

Infine, l’intervento forse più significativo – che vale da solo 700mila euro per circa 5 mesi di lavori – è quello che andrà a completare il consolidamento, avviato già tempo fa con la ripavimentazione del viadotto, dell’accesso alla porta Garibaldi, lungo la via Maironi da Ponte. Sarà innanzitutto realizzata una paratia, ancorata a tiranti, lunga circa 125 metri, per sgravare i muri di contenimento esterni al viadotto delle spinte che derivano dalla massicciata stradale. Saranno ripuliti i muretti lungo la carreggiata e successivamente risistemati attraverso un lavoro cosiddetto “cuci-scuci”, saranno realizzati nuovi sistemi di raccolta delle acque meteoriche.

“Come è chiaro – prosegue Brembilla – questi cantieri si svolgeranno tutti in luoghi molto frequentati e apprezzati dai nostri concittadini, a dimostrazione di quanto sia necessaria attenzione in questi ambiti particolarmente delicati della città. Il lavoro che abbiamo progettato lungo il viadotto di porta Garibaldi, inoltre, è certamente risolutivo per quel che riguarda un luogo peculiare della città, dove aveva origine l’antica via Priula e che costituisce tutt’ora una delle principali porte d’accesso al centro storico.”

