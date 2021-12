Monica Bellucci a Ballando con le stelle, Father and son o Il Grinch? La tv dell'11 dicembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 11 dicembre su RaiUno alle 20.35 andrà in onda una nuova puntata di “Ballando con le Stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci affiancata, come sempre, da Paolo Belli.

Annunciata per stasera come ballerina per una notte l’attrice Monica Bellucci.

Su Canale5 alle 21.30 spazio a “Uà – Uomo di varie età”, con Claudio Baglioni.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Le colpe dei padri” e “La via dell’odio”.

Nel primo, la S.W.A.T. è alla ricerca di un truffatore che sta per lasciare il Paese, ma le cose si complicano quando un agente dell’F.B. I. viene ferito. Chris, intanto, si spinge sempre di più sull’orlo del baratro…

Nel secondo, mentre una seconda cellula degli Imperial Dukes si prepara ad attaccare, la S.W.A.T. riesce a decifrare dei messaggi criptati. La nuova attività di Darryl e Leroy procede con qualche difficoltà…

Su RaiTre alle 21.45 ci sarà “Sapiens – Un solo pianeta”, condotto da Mario Tozzi.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “007 – Bersaglio mobile”; su Italia1 alle 21.20 “Il Grinch”; su Rai4 alle 21.20 “5 è il numero perfetto”; su Iris alle 20.55 “Rapimento e riscatto”; e su Italia2 alle 21.10 “1921 – Il mistero di Rookford”

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Father and Son”. Ispirato a “Gli Sdraiati” di Michele Serra, “Father and Son” vede Claudio Bisio impegnato in un monologo che, con toni che oscillano tra il tragico e il comico, radiografa senza pudori il rapporto padre-figlio.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Versailles”; su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me – Bugie e conseguenze”; su La5 alle 21.35 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

