Davide Lego, 28enne di Terno d'Isola muore in un incidente stradale a Tenerife - BergamoNews

Terno d’Isola. Il paese è sconvolto per la notizia che arriva da Tenerife: Davide Lego, 28 anni di Terno D’Isola, sarebbe morto in un incidente stradale. Il giovane studente dell’Università di Bergamo si trovava a Tenerife ed è caduto in biciletta nel comune di Santiago del Teide, a Tenerife.

Il giovane bergamasco, come riportato dal Centro di coordinamento per le emergenze e la sicurezza, è stato soccorso alle 9.50 di sabato 11 dicembre e portato in ospedale a seguito di un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono poi peggiorate ed è deceduto.

A Terno d’Isola la notizia è giunta nel pomeriggio di sabato gettando nello sconforto la famiglia e gli amici.

