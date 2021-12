Coppa del Mondo di snowboard cross, a Montafon sesto posto per la bergamasca Sofia Belingheri - BergamoNews

Dopo aver faticato durante il primo appuntamento stagionale, la 26enne di Roncola San Bernardo ha ritrovato fiducia nei propri mezzi chiudendo in sesta posizione la tappa di Montafon vinta dall’inglese Charlotte Bankes.

Decisa a migliorare il sedicesimo posto ottenuto a Secret Garden, la portacolori delle Fiamme Oro si è messa in luce sin dalle qualificazioni firmando il quarto posto assoluto davanti alla conterranea Michela Moioli.

Una sfida che si è prontamente riproposta ai quarti di finale che ha visto la giovane orobica prevalere sulla campionessa olimpica, costretta ad alzare bandiera bianca dopo aver commesso una sbavatura poco dopo metà gara.

Brava a tener testa alla francese Chloe Trespeuch, la poliziotta bergamasca ha completato la propria heat in seconda posizione resistendo ai tentativi di rientro della fuoriclasse dell’Esercito, incappata in un errore di traiettoria che le è costato il passaggio in semifinale.

Il risultato ottenuto nel primo turno ad eliminazione diretta non è bastato a Belingheri per contrastare atlete più quotate come Bankes e Trespeuch le quali hanno dominato la batteria eliminando a sorpresa la leader di Coppa Eva Samkova.

L’ingresso nella small final della campionessa ceca non ha spaventato l’azzurra la quale ha provato a giocare le proprie carte sfruttando un’ottima uscita dal cancelletto e giocandosi il successo della batteria sino alla linea d’arrivo.

Discorso diverso invece per la big final che ha visto Charlotte Bankes aver la meglio sull’australiana Belle Brockhoff e sulla francese Chloe Trespeuch, una prestazione che le ha permesso di balzare al comando della classifica generale.

