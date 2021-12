Coppa del Mondo di snowboard cross, a Montafon Michela Moioli trionfa nella gara a squadre - BergamoNews

L’errore commesso nella seconda prova di Coppa del Mondo di snowboard cross pare aver colpito particolarmente Michela Moioli.

L’eliminazione ai quarti di finale ha infatti spinto la 26enne di Alzano Lombardo a lavorare immediatamente su sé stessa, trovando un pronto riscatto in occasione della gara a squadre svoltasi nella mattinata di sabato 11 dicembre.

In coppia con Lorenzo Sommariva, la portacolori dell’Esercito ha tagliato il traguardo di Montafon in prima posizione conquistando la diciottesima vittoria podio in Coppa del Mondo e lanciando così un importante segnale in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022

Chiamata ad affrontare l’avversaria di sempre Eva Samkova sin dai quarti di finale, l’azzurra ha dominato la propria heat sin dalla partenza sfruttando al meglio il lavoro del compagno di squadra e accedendo senza problemi al turno successivo

Medesimo discorso per la conterranea Sofia Belingheri che, al via in compagnia di Tommaso Leoni, ha saputo superare l’importante scoglio rappresentato dall’americana Faye Gulini giocandosi l’opportunità di puntare a un posto in finale.

Come avvenuto il giorno precedente, la sfida fra le due bergamasche si è ripetuta anche durante le semifinali con la giovane seriana in grado di prevalere sulla 26enne di Roncola San Bernardo, costretta ad accontentarsi della small final.

Il duo composto da Moioli e Sommariva ha infatti dettato la propria legge sin dall’uscita dal cancelletto lasciando pochissimo spazio agli avversari fra i quali anche il tandem guidato da Belingheri e Leoni i quali hanno visto sfumare nel finale la possibilità di trovar un posto fra le migliori quattro.

Big final senza storia per i due fuoriclasse tricolori i quali hanno preso le redini della gara poco dopo la partenza resistendo ai tentativi di rimonta promossi dei cechi Eva Samkova-Jan Kubicik e riportando l’Italia sul gradino più alto del podio dopo quasi un anno.

Terza posizione per i francesi Chloe Trespeuch-Quentin Sodogas i quali si sono visti soffiare la piazza d’onore al photofinish, mentre Sofia Belingheri e Tommaso Leoni si sono dovuti accontentare del settimo posto conclusivo al termine di una small final particolarmente combattuta.

