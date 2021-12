Bara, morto a 20 anni nel burrone di Ubiale: al via il processo ai tre imputati - BergamoNews

Bergamo. Come è morto Bara? Ha preso il via venerdì il processo per la misteriosa morte di Mamadou Lamine Thiam, detto Bara, il 20ennne senegalese di Almè deceduto in circostanze poco chiare nell’estate 2017 cadendo in un burrone a Ubiale Clanezzo.

Secondo quanto stabilito dal giudice monocratico Anna Ponsero lo scorso febbraio, alla luce del reato contestato dal Gip, omicidio preterintenzionale, i tre imputati saranno giudicati dalla Corte d’Assise presieduta dal giudice Giovanni Petillo.

A processo ci sono Claudio Brioschi, 55enne di Ubiale, e Raul Magitteri, 25enne di Sorisole, con la fidanzata Ingrid Bassanelli (accusata “solo” di omissione di soccorso), 26enne di Sedrina, riparte quindi da zero con una data d’inizio ancora da stabilire.

Secondo le indagini coordinate dal pm Fabio Pelosi, quella sera il 20enne ebbe un litigio alla Ubiale Power Sound Festival con i tre imputati, che poi lo inseguirono fino al salto oltre il guardrail, nel burrone. Una scena ripresa dalle telecamere di sorveglianza del paese. Il cadavere venne trovato solo il giorno successivo.

L’udienza di venerdì è servita per l’ammissione delle prove chieste dal pm Chiara Monzio Compagnoni, dall’avvocato di parte civile Luca Buonanno, dai difensori Beniamino Aliberti (per Brioschi), Stefano Sesti e Serena Rozzono (per Magitteri) e Cristina Maccari (per Bassanelli). A dicembre sono in programma tre udienze.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!