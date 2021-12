Adesivi No Vax all'ospedale di Bergamo, il Pd: "Solidarietà e gratitudine ai medici e al personale" - BergamoNews

“L’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è stato avamposto per la lotta al Covid. Ci sono medici, infermieri e personale sanitario che da quasi due anni lavorano senza sosta per fronteggiare l’epidemia. Alcuni di loro si sono ammalati, contagiati da un virus che oggi, fortunatamente, riusciamo a tenere a bada grazie ai vaccini.

Eppure questa notte qualcuno ha attaccato adesivi con messaggi deliranti sulle auto di medici, infermieri e dipendenti dell’ospedale. Un gesto stupido e offensivo. Come Partito Democratico di Bergamo esprimiamo solidarietà e vicinanza al personale del Papa Giovanni, che non ringrazieremo mai abbastanza per quanto hanno fatto e stanno facendo”. Così in una nota si esprimono i vertici bergamaschi del Partito Democratico: Davide Casati, segretario provinciale; Antonio Misiani, senatore; Elena Carnevali, deputata; Leyla Ciagà, deputata e Jacopo Scandella, consigliere regionale.

