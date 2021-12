Venerdì grigio, tra nuvole e nebbia - BergamoNews

Si avvicina un nuovo weekend di dicembre: Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a scoprire che tempo farà a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

Tempo in peggioramento venerdì a causa di una perturbazione atlantica in discesa dal centro Europa, che si sposterà molto velocemente verso le regioni centro-meridionali. A partire da sabato e nei giorni a seguire condizioni di bel tempo a causa di correnti settentrionali più asciutte accompagnate da una rimonta dell’alta pressione da ovest.

Venerdì 10 dicembre 2021

Tempo Previsto: In mattinata cielo molto nuvoloso ovunque con qualche nebbia in pianura, in rapido dissolvimento. Da metà mattina neve localmente di moderata intensità sul Pavese, neve debole o nevischio su Alpi, Prealpi e settori occidentali. Nel pomeriggio residue deboli nevicate sui rilievi e tra Pavese e lodigiano, deboli piovaschi o pioggia mista a neve sulla pianura centro orientale ma con fenomeni in graduale esaurimento. In serata nuvoloso ovunque ma senza precipitazioni.

Temperature: Minime in calo (-4/0°C), massime stazionarie o in lieve calo (1/4°C).

Sabato 11 dicembre 2021

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo residui annuvolamenti al mattino sulla pianura centro-orientale.

Temperature: Minime in lieve aumento (-3/+1°C), massime in aumento (5/8°C).

Domenica 12 dicembre 2021

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Temperature: Minime in lieve calo (-3/0°C), massime stazionarie (5/8°C).

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!