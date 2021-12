The good doctor, Salt o Tornando a casa per Natale? La tv del 10 dicembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 10 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “The voice senior”, il talent condotto da Antonella Clerici dallo Studio 2000 di Mecenate a Milano, dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Ancora una volta quattro coach, superstar del panorama musicale, competeranno per conquistare i loro cantanti preferiti e, una volta formate le squadre, dovranno selezionare i talenti più meritevoli da far accedere all’ultima puntata live, una festa della musica ricca di ospiti e sorprese, in cui verrà decretato il vincitore.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà il telefilm “The good doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Missione Guatemala – Seconda parte”. In Guatemala, la situazione non è facile, ma Shaun e gli altri medici del San Bonaventure Hospital mettono tutto il loro impegno per salvare più vite possibili.

Su RaiTre alle 21.25 l’appuntamento è con la serie Crime Doc targata Rai Documentari “Black Mafia”, dedicata alla mafia nigeriana.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su Italia1 alle 21.25 “Le Iene presentano Scandalo nell’antimafia”.

Su La7 alle 21.15 sarà al volta di “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Salt”; su La5 alle 21.05 “Tornando a casa per Natale”; su Iris alle 20.55 “Il cavaliere pallido” e su Italia2 alle 21.10 “The Witch”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Art night – Il trionfo del poster. Plakat”. Il poster come nuovo medium pubblicitario, punto d’incontro fra il design, l’economia e l’arte. A seguire, “Leo Castelli”: il gallerista Leo Castelli e la Pop Art: un binomio inscindibile. Grazie a lui, l’arte americana sbarca in Europa negli anni ’60.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

