SMV Costruzioni al 19° posto tra le aziende italiane dell’edilizia privata - BergamoNews

Telgate. Grazie al fatturato cresciuto per il terzo anno consecutivo (dopo il forte calo del 2017) del 27 percento, con 56 milioni di euro di valore della produzione registrato nel 2020, la SMV Costruzioni guadagna dieci posizioni, piazzandosi al 19esimo posto, nella classifica delle migliori 50 imprese italiane dell’edilizia privata.

L’azienda bergamasca con sede a Telgate, che quest’anno festeggia il ventennale, si è specializzata in lavori edili (al 98,7 percento privati) per conto terzi soprattutto in Lombardia, con un occhio di riguardo al mercato milanese.

Il terzo Rapporto Classifiche “Le prime 50 imprese di costruzioni dell’edilizia privata” che analizza dati di bilancio, posizionamento di mercato e strategie imprenditoriali mette il luce come per la SMV Costruzioni l’attività sia ben suddivisa tra le varie tipologie edili: nel 2020 il terziario/direzionale pesa sul giro d’affari per un terzo, il residenziale per il 29 percento, il ricettivo per il 21 percento e l’industriale/logistico per il restante 17 percento e, a differenza degli ultimi tre anni, le ristrutturazioni superano le costruzioni ex-novo anche se di poco (52 e 48 percento).

Per l’impresa bergamasca il rapporto, inoltre, evidenzia come, nonostante la crescita stabile e continua del triennio, la redditività rimane abbastanza limitata e ben lontana dai valori di inizio quinquennio, ma fanno ben sperare l’aumento dell’ebit del 9,2 percento e il raddoppio dell’utile netto che si contrappongono a un calo del 28,2 percento dell’ebitda. Ottime le notizie dallo stato patrimoniale: dopo tre anni di indebitamento (sempre comunque limitato) infatti l’impresa di Telgate torna a vantare una posizione finanziaria netta attiva di 3,1 milioni oltre a incrementare il capitale netto del 16 percento.

Bene anche l’andamento commerciale con il portafoglio ordini che grazie a una crescita del 25 percento tocca il maggior valore del quinquennio, potendo contare su 80 milioni di nuovi contratti tra cui due progetti residenziali a Milano: il primo riguarda un edificio di 10 piani in zona Porta Nuova firmato Arassociati del valore di 17,2 milioni, il secondo, denominato “Casa Farà”, comporta la realizzazione di un edificio di 38 mila mq nei pressi dell’ex-Fiera su progetto di Asti Architetti del valore di 13,5 milioni.

Altre cinque importanti commesse milanesi sono acquisite nel 2021: i complessi residenziali “East Garden” (nell’area industriale ex-De Nora) e “Varese 10” firmati ancora da Arassociati, “Palazzo Bandello”, risanamento conservativo su progetto di DFA Partners, “Moscova 64” progettato da Lombardini22 e sul Naviglio Pavese, la riqualificazione dell’edificio Sip degli anni ’60 in un hotel 4 stelle (da 14,2 milioni) su progetto di Roberto Murgia Architetti.

Il rapporto si conclude sottolineando come le rinnovate dimensioni portano benefici all’organico che si arricchisce del 17,2 percento con un incremento dell’8,5 percento del costo del personale.

SMV Costruzioni è inserita nella white list della prefettura di Bergamo delle società non soggette a infiltrazione mafiosa, ma non redige un codice etico.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!